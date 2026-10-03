Γιώργος Σαμπάνης: Χόρεψε ζεϊμπέκικο για τον φίλο του, Γιωργο Μαζωνάκη

Η συγκινητική στιγμή στη συναυλία του στο Κατράκειο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Σαμπάνης πραγματοποίησε συναυλία στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας στις 2 Οκτωβρίου.
  • Αφιερώθηκε στον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη, χορεύοντας ζεϊμπέκικο στη γειτονιά του.
  • Ερμήνευσε το τραγούδι "Ώρες Μικρές" που έχει γράψει ο ίδιος με στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια.
  • Σημείωσε τη μακροχρόνια φιλία και συνεργασία τους, με 22 τραγούδια σε 18 χρόνια.
  • Η συναυλία αποτέλεσε μουσικό αποχαιρετιστήριο φόρο τιμής στον Μαζωνάκη.

Μια μεγάλη συναυλία πραγματοποίησε ο Γιώργος Σαμπάνης την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ξεσηκώνοντας με τις επιτυχίες του το κοινό του, που είχε κατακλύσει το Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας για να τον απολαύσει.

Μαρία Μαζωνάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Σαμπάνης, συντετριμμένος, στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη / NDP, Πέτρος & Ανδρέας Νικολαρέας

Ο Γιώργος Σαμπάνης, συντετριμμένος, στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη / NDP, Πέτρος & Ανδρέας Νικολαρέας

Ο αγαπημένος δημιουργός απέτισε φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς. Εμφανώς φορτισμένος, ερμήνευσε το τραγούδι «Ώρες Μικρές», σε μουσική του ίδιου και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια, και χόρεψε ζεϊμπέκικο στη γειτονιά του αείμνηστου τραγουδιστή, η απώλεια του οποίου βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και σύσσωμο το πανελλήνιο.

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Τους δύο καλλιτέχνες συνέδεε μια πολυετής επαγγελματική συνεργασία και φιλία, με τον Γιώργο Σαμπάνη να υπογράφει πολλές από τις επιτυχίες του «Μαζώ».

Γιώργος Σαμπάνης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη από τη συναυλία του στο Κατράκειο

Γιώργος Σαμπάνης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη από τη συναυλία του στο Κατράκειο

«Στα 18 χρόνια προλάβαμε και κάναμε 22 τραγούδια. Από τη μία σκεφτόμουν να μην πω κανένα, από την άλλη σκεφτόμουν ότι εδώ δίπλα είναι δύσκολο να μην πω κανένα. Οπότε θα πούμε μερικά… Πρώτη και τελευταία φορά που θα τα πούμε όλα αυτά μαζί…», ανέφερε ο Γιώργος Σαμπάνης από τη σκηνή.

Ο Γιώργος Σαμπάνης επέλεξε με αυτόν τον τρόπο να αποχαιρετήσει μουσικά έναν καλλιτέχνη, ο οποίος με τη φωνή του έδωσε πνοή στις δημιουργίες του, οι οποίες θα συνεχίσουν να ακούγονται δυνατά, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του.

 

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