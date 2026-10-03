Μια μεγάλη συναυλία πραγματοποίησε ο Γιώργος Σαμπάνης την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ξεσηκώνοντας με τις επιτυχίες του το κοινό του, που είχε κατακλύσει το Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας για να τον απολαύσει.

Ο Γιώργος Σαμπάνης, συντετριμμένος, στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη / NDP, Πέτρος & Ανδρέας Νικολαρέας

Ο αγαπημένος δημιουργός απέτισε φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς. Εμφανώς φορτισμένος, ερμήνευσε το τραγούδι «Ώρες Μικρές», σε μουσική του ίδιου και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια, και χόρεψε ζεϊμπέκικο στη γειτονιά του αείμνηστου τραγουδιστή, η απώλεια του οποίου βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και σύσσωμο το πανελλήνιο.

Τους δύο καλλιτέχνες συνέδεε μια πολυετής επαγγελματική συνεργασία και φιλία, με τον Γιώργο Σαμπάνη να υπογράφει πολλές από τις επιτυχίες του «Μαζώ».

Γιώργος Σαμπάνης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη από τη συναυλία του στο Κατράκειο

«Στα 18 χρόνια προλάβαμε και κάναμε 22 τραγούδια. Από τη μία σκεφτόμουν να μην πω κανένα, από την άλλη σκεφτόμουν ότι εδώ δίπλα είναι δύσκολο να μην πω κανένα. Οπότε θα πούμε μερικά… Πρώτη και τελευταία φορά που θα τα πούμε όλα αυτά μαζί…», ανέφερε ο Γιώργος Σαμπάνης από τη σκηνή.

Ο Γιώργος Σαμπάνης επέλεξε με αυτόν τον τρόπο να αποχαιρετήσει μουσικά έναν καλλιτέχνη, ο οποίος με τη φωνή του έδωσε πνοή στις δημιουργίες του, οι οποίες θα συνεχίσουν να ακούγονται δυνατά, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του.