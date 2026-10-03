Η πολυμεσίκη παράσταση Flux playground έρχεται τον Νοέμβριο στον Βοτανικό

Ένα ρευστό πεδίο συνάντησης σώματος, ήχου, κίνησης, εικαστικής εγκατάστασης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.26 , 10:33 Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω drone - Σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ
03.10.26 , 10:00 Η πολυμεσίκη παράσταση Flux playground έρχεται τον Νοέμβριο στον Βοτανικό
03.10.26 , 09:37 Flydubai: Το παρελθόν του συγκυβερνήτη- «Επιτέθηκε με τσεκούρι στον πιλότο»
03.10.26 , 09:15 VW Tiguan Urban με υβριδική τεχνολογία: Δείτε την τιμή
03.10.26 , 09:03 Κώστας Χατζηχρήστος: Η αδυναμία στις γυναίκες και ο αλκοολισμός
03.10.26 , 08:53 Καιρός: Nέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ - Πού θα έχει καταιγίδες το Σαββατοκύριακο
03.10.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Οκτωβρίου
02.10.26 , 23:58 Λαύριο: Το «βαρύ» ιστορικό του δράστη της επίθεσης
02.10.26 , 23:56 Big Forum: Στην Αθήνα η παγκόσμια ελίτ της βιοτεχνολογίας και καινοτομίας
02.10.26 , 23:45 «Τα Φαντάσματα»: Ξεκινά ο 2ος κύκλος! - Sneak preview από το 1o επεισόδιο
02.10.26 , 23:24 Ορφέας Αυγουστίδης: Το μάθημα ζωής στον γιο του - «Στο τέλος τα κατάφερες»
02.10.26 , 23:06 Στο «μικροσκόπιο» το κέντρο αισθητικής της βουλευτή ΝΔ, Στέλλας Αραμπατζή
02.10.26 , 23:05 Θα καταφέρει ο Νικόλας να μπει στο Club του 1%; - Η Βογιατζάκη τον στήριξε!
02.10.26 , 22:26 Μαρία Μαζωνάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
02.10.26 , 21:55 Ελένη Φουρέιρα: Άρρωστη στο Παρίσι - Η ανάρτηση της ποπ σταρ
Συντάξεις Νοεμβρίου: Νωρίτερα τα χρήματα στους λογαριασμούς
Πότε «πέφτει» η Black Friday 2026
Μαρία Μαζωνάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Flydubai: Το παρελθόν του συγκυβερνήτη- «Επιτέθηκε με τσεκούρι στον πιλότο»
Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου από την Άση Μπήλιου
Xριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε επιστρέφει το Maestro
Καιρός: Nέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ - Πού θα έχει καταιγίδες το Σαββατοκύριακο
Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια
Ορφέας Αυγουστίδης: Το μάθημα ζωής στον γιο του - «Στο τέλος τα κατάφερες»
«Έχασα τη σύζυγό μου από καρκίνο, έκανε πλασμαφαιρέσεις σε ψευτοκλινική»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Flux Playground
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το flux playground είναι ένα ρευστό πεδίο συνάντησης του σώματος, με τον ήχο, την κίνηση, την εικαστική εγκατάσταση, τον σκηνογραφικό χώρο και τις τεχνολογίες διάδρασης. Πρόκειται για μια πολυμεσική επιτέλεση τριών εγχόρδων διατάξεων σε έναν ρευστό χάρτινο υλικό χώρο.

Στην solo performance επαναπροσδιορίζεται ο σωματικός χώρος μέσα από την παραγωγή χάρτινων ενδυμάτων, ηχοτοπίων και σχεδίων σε κίνηση. Το σώμα στην επιτελεστική εγκατάσταση αναζητά τρόπους χειρισμού και ενσωμάτωσης σε διάλογο με τα ενεργά αντικείμενα (τις διατάξεις, τα διαδραστικά αυτοσχέδια μουσικά όργανα, τις χάρτινες επιφάνειες, κ.ά). Τα διαλογικά μουσικά γλυπτά προέκυψαν από μπρικολάζ (bricolage) στοιχείων επίπλων και μικρο-υλικών, καθώς με την επανάχρηση και την ανακύκλωση ρομπότ παιχνιδιών.

Η πολυμεσίκη παράσταση Flux playground έρχεται τον Νοέμβριο στον Βοτανικό

Το χοροκινητικό παραστατικό γεγονός είναι μια εξελισσόμενη δράση που συνδυάζει τον χορό, την κίνηση του σώματος με την εικαστική πράξη. Αποτελεί αναφορά στις σωματικές πειραματικές performances, -των Charlotte Moorman & Nam June Paik (Fluxus cello, 1969), -των Christo & Jeanne-Claude, (Wendy, Wedding dress & Evening dress, 1967), στην πρώιμη ρομποτική τέχνη του Akira Kanayama (Painting machine, 1957) της πρωτοπορίας των Gutai.

Συντελεστές

Φανή Αράπη, επιτέλεση και επιτελεστική εγκατάσταση στην χορογραφία
Κώστας Ντάφλος, διαλογικά μουσικά όργανα και εγκατάσταση

Σύντομα βιογραφικά:

Η Φανή Αράπη, είναι εικαστικός ΑΠΘ με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Στην πρακτική της εστιάζεται στην περφόρμανς και τις πολυμεσικές εγκαταστάσεις.

Ο Κώστας Ντάφλος είναι καθηγητής στην Σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικών ΕΜΠ. Υλοποιεί διαλογικές εγκαταστάσεις με τεχνολογίες μέσα από επιτελεστικές χωρικές πρακτικές.

Η πολυμεσίκη παράσταση Flux playground έρχεται τον Νοέμβριο στον Βοτανικό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
15€ Γενική είσοδος
12€ Φοιτητές, Άνεργοι
**Κατάλληλο για άνω των 16 ετών

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
19-20 Νοεμβρίου 2026
26-27 Νοεμβρίου 2026

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
21:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
75' (χωρίς διάλειμμα)

ΠΛΥΦΑ, Κτήριο 7Α (Κορυτσάς 39, Βοτανικός)
Περισσότερες πληροφορίες χώρου & εκδήλωσης: plyfa.space/event/flux_playground  

Social media
Kostas Daflos Facebook Instagram | Fani Arapi Facebook Instagram
Κατάλογος παράστασης : 
blurb.com | flux_playground
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 |
ΠΛΥΦΑ
 |
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Baby Theater
Εξοδος
«Άτα Άτα Χρώματα», η νέα παράσταση του Baby Theater και της Μαρίας Καραμάνη
Cafeina Day
Εξοδος
#4 Cafeina Day - Ένα ολοήμερο event για όσους αγαπάνε τον καφέ
Ματωμένος Γάμος Θέατρο Αλκμήνη
Εξοδος
«Ματωμένος Γάμος» του Λόρκα, από τις 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκμήνη
«Απόψε Κανείς Δεν Πεθαίνει»
Εξοδος
«Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» - μια παράσταση της ομάδας the Young Quill
Thessaloniki Walking Tours
Εξοδος
Οκτώβριος πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, με την Thessaloniki Walking Tours
the young gods
Εξοδος
Οι The Young Gods έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα
«Co-Housing» Παύλου Τσακαλίδη
Εξοδος
«Co-Housing» του Παύλου Τσακαλίδη, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στην Ελευθερούλη
Θέατρο: Αυτή Η Νύχτα Μένει
Εξοδος
Θέατρο: Είδαμε το μουσικοθεατρικό υπερθέαμα του ΚΘΒΕ "Αυτή η Νύχτα Μένει"
Tokio Hotel Στο Ergostasio35
Εξοδος
Release Athens 2027: Οι Tokio Hotel έρχονται στην Αθήνα και δεν είναι μόνοι
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top