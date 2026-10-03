Το flux playground είναι ένα ρευστό πεδίο συνάντησης του σώματος, με τον ήχο, την κίνηση, την εικαστική εγκατάσταση, τον σκηνογραφικό χώρο και τις τεχνολογίες διάδρασης. Πρόκειται για μια πολυμεσική επιτέλεση τριών εγχόρδων διατάξεων σε έναν ρευστό χάρτινο υλικό χώρο.

Στην solo performance επαναπροσδιορίζεται ο σωματικός χώρος μέσα από την παραγωγή χάρτινων ενδυμάτων, ηχοτοπίων και σχεδίων σε κίνηση. Το σώμα στην επιτελεστική εγκατάσταση αναζητά τρόπους χειρισμού και ενσωμάτωσης σε διάλογο με τα ενεργά αντικείμενα (τις διατάξεις, τα διαδραστικά αυτοσχέδια μουσικά όργανα, τις χάρτινες επιφάνειες, κ.ά). Τα διαλογικά μουσικά γλυπτά προέκυψαν από μπρικολάζ (bricolage) στοιχείων επίπλων και μικρο-υλικών, καθώς με την επανάχρηση και την ανακύκλωση ρομπότ παιχνιδιών.

Το χοροκινητικό παραστατικό γεγονός είναι μια εξελισσόμενη δράση που συνδυάζει τον χορό, την κίνηση του σώματος με την εικαστική πράξη. Αποτελεί αναφορά στις σωματικές πειραματικές performances, -των Charlotte Moorman & Nam June Paik (Fluxus cello, 1969), -των Christo & Jeanne-Claude, (Wendy, Wedding dress & Evening dress, 1967), στην πρώιμη ρομποτική τέχνη του Akira Kanayama (Painting machine, 1957) της πρωτοπορίας των Gutai.

Συντελεστές

Φανή Αράπη, επιτέλεση και επιτελεστική εγκατάσταση στην χορογραφία

Κώστας Ντάφλος, διαλογικά μουσικά όργανα και εγκατάσταση

Σύντομα βιογραφικά:

Η Φανή Αράπη, είναι εικαστικός ΑΠΘ με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Στην πρακτική της εστιάζεται στην περφόρμανς και τις πολυμεσικές εγκαταστάσεις.

Ο Κώστας Ντάφλος είναι καθηγητής στην Σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικών ΕΜΠ. Υλοποιεί διαλογικές εγκαταστάσεις με τεχνολογίες μέσα από επιτελεστικές χωρικές πρακτικές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

15€ Γενική είσοδος

12€ Φοιτητές, Άνεργοι

**Κατάλληλο για άνω των 16 ετών

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

19-20 Νοεμβρίου 2026

26-27 Νοεμβρίου 2026

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

21:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

75' (χωρίς διάλειμμα)

ΠΛΥΦΑ, Κτήριο 7Α (Κορυτσάς 39, Βοτανικός)

Περισσότερες πληροφορίες χώρου & εκδήλωσης: plyfa.space/event/flux_playground

Social media

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Κατάλογος παράστασης :

blurb.com | flux_playground

