Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω drone - Σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ

«Να είστε έτοιμοι να αναζητήσετε καταφύγιο»

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Mindaugas Kulbis)
Αεροδρόμιο Βίλνιους: Έκλεισε Λόγω Drone - Σηκώθηκαν Μαχητικά
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία λόγω ύποπτου drone.
  • Απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ για την περιφρούρηση του εναέριου χώρου.
  • Το drone φέρεται να προήλθε από τη Λευκορωσία και κατευθυνόταν προς τη Λιθουανία.
  • Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να είναι έτοιμοι να αναζητήσουν καταφύγιο αν χρειαστεί.

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία λόγω ύποπτου drone.

Όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας, το αεροδρόμιο έκλεισε και απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής του ΝΑΤΟ για την περιφρούρηση του εναέριου χώρου των χωρών της Βαλτικής, έπειτα από αναφορές περί πτήσης ύποπτου drone από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία.

Οι αρχές της Λιθουανίας συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής του Βίλνιους να είναι προετοιμασμένοι να αναζητήσουν καταφύγιο, εάν χρειαστεί.

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