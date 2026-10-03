Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία λόγω ύποπτου drone.
Όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας, το αεροδρόμιο έκλεισε και απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής του ΝΑΤΟ για την περιφρούρηση του εναέριου χώρου των χωρών της Βαλτικής, έπειτα από αναφορές περί πτήσης ύποπτου drone από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία.
Οι αρχές της Λιθουανίας συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής του Βίλνιους να είναι προετοιμασμένοι να αναζητήσουν καταφύγιο, εάν χρειαστεί.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.