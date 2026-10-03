Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

Πρωταγωνιστούν τα μοντέλα της Porsche και NIO

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Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
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Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ συμμετέχει στην AUTO ATHINA 2026, με την Porsche και τη NIO να παρουσιάζουν μοντέλα και τεχνολογίες που αποτυπώνουν τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις στη σύγχρονη αυτοκίνηση. Η ηλεκτροκίνηση, οι υψηλές επιδόσεις και η τεχνολογική εξέλιξη βρίσκονται στο επίκεντρο της παρουσίας των δύο brands. Η Porsche, εξελίσσει εδώ και δεκαετίες την έννοια του sports car, ενώ, η NIO,σχεδιάζει τα αυτοκίνητα της εξαρχής γύρω από την ηλεκτροκίνηση και την ψηφιακή τεχνολογία.

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

Porsche: Η Cayenne αλλάζει εποχή. Η 911 παραμένει 911.

Τρία μοντέλα αποτυπώνουν στην AUTO ATHINA τη σημερινή Porsche: Cayenne Turbo Electric, Cayenne S Coupé Electric και 911 Turbo S.

Η Cayenne Turbo Electric ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Porsche. Η Cayenne περνά στην ηλεκτρική εποχή, διατηρώντας όμως τα στοιχεία που καθόρισαν την πορεία της, επιδόσεις, δυναμική συμπεριφορά και χρηστικότητα.

Δίπλα της, η Cayenne S Coupé Electric, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, δίνει μια πιο σπορ διάσταση στην ίδια μετάβαση. Η χαρακτηριστική Coupé σχεδίαση συνδυάζεται με ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, δείχνοντας πώς η Porsche μεταφέρει το DNA της σε μια διαφορετική τεχνολογική εποχή.

911 Turbo S

Ένα αυτοκίνητο που δεν χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του, αλλά να συνεχίσει να τον εξελίσσει. Η νέα 911 Turbo S, επίσης για πρώτη φορά μπροστά στο ελληνικό κοινό, παραμένει προσηλωμένη στις υψηλές επιδόσεις και στην οδηγική εμπειρία που συνοδεύει το όνομα 911 εδώ και δεκαετίες. Η Porsche επενδύει στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς να εγκαταλείπει την παράδοση που δημιούργησε την ταυτότητά της.

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

NIO: Η ηλεκτροκίνηση από διαφορετική αφετηρία

Για τη NIO, η αφετηρία είναι διαφορετική. Η ηλεκτροκίνηση βρίσκεται στον πυρήνα της από την πρώτη ημέρα.

Στην AUTO ATHINA, η NIO συνεχίζει τη γνωριμία της με το ελληνικό κοινό, μετά την είσοδό της στην ελληνική αγορά. Στον εκθεσιακό της χώρο, θα βρίσκονται τα EL6, ET5 και firefly, τρία μοντέλα που προσεγγίζουν διαφορετικές ανάγκες της ηλεκτρικής κινητικότητας.Το EL6, το premium ηλεκτρικό SUV της NIO, συνδυάζει χώρους, τεχνολογία, άνεση και επιδόσεις. Το ET5 μεταφέρει την ίδια τεχνολογική φιλοσοφία σε ένα δυναμικό ηλεκτρικό sedan με περισσότερο οδηγοκεντρικό χαρακτήρα.

Το firefly φέρνει αυτή τη λογική στην πόλη. Compact διαστάσεις, έξυπνη αξιοποίηση των χώρων και ψηφιακή τεχνολογία συνθέτουν την πρόταση της NIO για τη σύγχρονη αστική μετακίνηση. Η διεθνής διάκρισή του ως “World Urban Car 2026” στα World Car Awards προσθέτει μία ακόμη αναγνώριση στη μέχρι σήμερα πορεία του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν test drives με μοντέλα της NIO, ώστε να γνωρίσουν την τεχνολογία και την οδηγική φιλοσοφία της μάρκας στην πράξη.

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

Και μετά την έκθεση

Για όσους θέλουν να περάσουν από την έκθεση στον δρόμο, η εμπειρία συνεχίζεται, με ευέλικτες λύσεις leasing μέσω της SIXT για επιλεγμένα μοντέλα Porsche και NIO. Ανακαλύψτε τις διαθέσιμες επιλογές στην AUTO ATHINA 2026.Από τις 3 έως και τις 11 Οκτωβρίου στο Hall 3 του Metropolitan Expo μπορείτε να δείτε τα μοντέλα της Porsche και της NIO στα περίπτερα D4 και D5 αντίστοιχα. 
 

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ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
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ΕΚΘΕΣΗ “AUTO ATHINA 2026”
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