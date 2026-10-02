Η Lynk & Co επιστρέφει στην έκθεση Auto Athina 2026

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Η Lynk & Co επιστρέφει στην έκθεση Auto Athina 2026
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Η Lynk & Co επιστρέφει στην έκθεση Auto Athina 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Μετά την επιτυχημένη πρώτη της παρουσία στην έκθεση το 2024, η μάρκα συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στη νέα γενιά εξηλεκτρισμένης κινητικότητας.

•    Lynk & Co 08 – Η ναυαρχίδα Plug-in υβριδικό SUV
Στο επίκεντρο της παρουσίας της Lynk & Co στο Auto Athina 2026 βρίσκεται το Lynk & Co 08, η ναυαρχίδα της μάρκας και ένα από τα πιο προηγμένα plug-in hybrid SUV της μέχρι σήμερα. Με αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει έως τα 200 χλμ. (WLTP) και συνολική αυτονομία άνω των 1.000 χλμ., το 08 επιτρέπει την κάλυψη των περισσότερων καθημερινών διαδρομών αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας παράλληλα την ευελιξία και την αυτονομία που απαιτούν τα μεγαλύτερα ταξίδια. Η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας από 10% έως 80% σε περίπου 33 λεπτά, ενώ το προηγμένο ψηφιακό περιβάλλον και οι τεχνολογίες συνδεσιμότητας νέας γενιάς ολοκληρώνουν μια σύγχρονη και διαισθητική οδηγική εμπειρία.

Η Lynk & Co επιστρέφει στην έκθεση Auto Athina 2026

•    Lynk & Co 02 – Αμιγώς ηλεκτρικό
Το Lynk & Co 02 αποτελεί την αμιγώς ηλεκτρική πρόταση της μάρκας, συνδυάζοντας ξεχωριστή σχεδίαση, επιδόσεις και τεχνολογία, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινής μετακίνησης. Με ισχύ 272 ίππων, δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC και αυτονομία που φτάνει έως τα 445 χλμ. (WLTP), το 02 προσφέρει την ελευθερία της αμιγώς ηλεκτρικής οδήγησης τόσο στις καθημερινές αστικές μετακινήσεις όσο και στα μεγαλύτερα ταξίδια. Στο εσωτερικό, η τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο, με εύχρηστες ψηφιακές λειτουργίες, βιώσιμα υλικά και μεγάλη πανοραμική γυάλινη οροφή, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και άνετο περιβάλλον τόσο για τον οδηγό όσο και για τους επιβάτες.

 

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