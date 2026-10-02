Βικτώρια Δέλλα: Ξεκίνησε σπουδές Ιατρικής – Η ανάρτηση με τον Τραϊανό Δέλλα

«Doctor in progress!» η κόρη της αείμνηστης Γωγώς Μαστροκώστα

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Βικτώρια Δέλλα: Ξεκίνησε σπουδές Ιατρικής – Η ανάρτηση με τον Τραϊανό Δέλλα
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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε βίντεο από την αποφοίτησή της Βικτώριας Δέλλα το περασμένο καλοκαίρι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βικτώρια Δέλλα ξεκίνησε σπουδές Ιατρικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  • Η 18χρονη ανακοίνωσε την έναρξη των σπουδών της μέσω social media, πέντε μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της.
  • Δίπλα της στην Κύπρο είναι ο πατέρας της, Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος την υποστηρίζει δημόσια.
  • Η επιλογή της Ιατρικής ήταν στόχος που είχε θέσει εδώ και χρόνια, συζητώντας τον με τη μητέρα της.
  • Η Βικτώρια θα έχει κοντά της τη νονά της, Στάλω Ηλία, στη Λάρνακα.

Η Βικτώρια Δέλλα βρίσκεται πλέον στην Κύπρο, όπου ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η 18χρονη έκανε γνωστή τη νέα αυτή σελίδα της ζωής της μέσα από ανάρτηση στα social media, πέντε μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Ο Τραϊανός και η Βικτώρια Δέλλα στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα

Ο Τραϊανός και η Βικτώρια Δέλλα στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στο πρώτο αυτό βήμα στη φοιτητική της ζωή, δίπλα της βρέθηκε ο πατέρας της, Τραϊανός Δέλλας. Στο ενσταντανέ που δημοσιοποιήθηκε, η όμορφη Βικτώρια εμφανίζεται με την ιατρική της ποδιά, χαμογελαστή, έχοντας στο πλευρό της τον πατέρα της.

Βικτώρια Δέλλα: «Η Γωγώ μελαχρινή, είσαι κούκλα αγάπη μου»

Η ίδια επέλεξε να μοιραστεί ένα στιγμιότυπο από την πρώτη ημέρα στη σχολή της, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου μακριά από την Αθήνα και σε διαφορετική χώρα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @_victoriadella

Ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα για τη μητέρα της που έφυγε από τη ζωή

Σπουδές Ιατρικής στην Κύπρο για τη Βικτώρια Δέλλα

Η επιλογή της Ιατρικής δεν είναι για εκείνη μια απόφαση της τελευταίας στιγμής. Όπως αναφέρεται από ανθρώπους του περιβάλλοντός της, πρόκειται για στόχο που είχε θέσει εδώ και χρόνια και τον είχε συζητήσει πολλές φορές με τη μητέρα της.

Η μετάβασή της στην Κύπρο συνδέεται με ένα νέο ξεκίνημα σε προσωπικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, σε μια χρονιά με μεγάλες αλλαγές για την ίδια και την οικογένειά της.

Βικτώρια Δέλλα: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές

Παράλληλα, στην Κύπρο αναμένεται να έχει κοντά της και τη νονά της, τη σχεδιάστρια μόδας Στάλω Ηλία, η οποία κατοικεί μόνιμα στη Λάρνακα. Η Στάλω Ηλία διατηρεί στενή σχέση με τη Βικτώρια Δέλλα, ενώ υπήρξε για σχεδόν δύο δεκαετίες μία από τις πιο στενές φίλες της Γωγώς Μαστροκώστα.

Βικτώρια Δέλλα: Ξεκίνησε σπουδές Ιατρικής – Η ανάρτηση με τον Τραϊανό Δέλλα

Η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα /Φωτογραφία Instagram

Η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα

Ο Τραϊανός Δέλλας αναδημοσίευσε τη φωτογραφία της κόρης του στον δικό του προφίλ και της έστειλε δημόσια το δικό του μήνυμα για την έναρξη των σπουδών της.

«Καλή αρχή αγάπη μας! Doctor in progress!», έγραψε ο περήφανος πατέρας.

Βικτώρια Δέλλα: Οι φωτογραφίες με τη μαμά της - «Ηappy Birthday angel»

Η Βικτώρια Δέλλα είναι η μοναχοκόρη του παλαίμαχου διεθνούς ποδοσφαιριστή και προπονητή Τραϊανού Δέλλα και της εκλιπούσας παρουσιάστριας και γυμνάστριας Γωγώς Μαστροκώστα.

Γεννημένη το 2008, ήρθε στο προσκήνιο της δημοσιότητας λόγω της αναγνωρισιμότητας των γονέων της.

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