Η Βικτώρια Δέλλα βρίσκεται πλέον στην Κύπρο, όπου ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η 18χρονη έκανε γνωστή τη νέα αυτή σελίδα της ζωής της μέσα από ανάρτηση στα social media, πέντε μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Ο Τραϊανός και η Βικτώρια Δέλλα στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στο πρώτο αυτό βήμα στη φοιτητική της ζωή, δίπλα της βρέθηκε ο πατέρας της, Τραϊανός Δέλλας. Στο ενσταντανέ που δημοσιοποιήθηκε, η όμορφη Βικτώρια εμφανίζεται με την ιατρική της ποδιά, χαμογελαστή, έχοντας στο πλευρό της τον πατέρα της.

Η ίδια επέλεξε να μοιραστεί ένα στιγμιότυπο από την πρώτη ημέρα στη σχολή της, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου μακριά από την Αθήνα και σε διαφορετική χώρα.

Ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα για τη μητέρα της που έφυγε από τη ζωή

Σπουδές Ιατρικής στην Κύπρο για τη Βικτώρια Δέλλα

Η επιλογή της Ιατρικής δεν είναι για εκείνη μια απόφαση της τελευταίας στιγμής. Όπως αναφέρεται από ανθρώπους του περιβάλλοντός της, πρόκειται για στόχο που είχε θέσει εδώ και χρόνια και τον είχε συζητήσει πολλές φορές με τη μητέρα της.

Η μετάβασή της στην Κύπρο συνδέεται με ένα νέο ξεκίνημα σε προσωπικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, σε μια χρονιά με μεγάλες αλλαγές για την ίδια και την οικογένειά της.

Παράλληλα, στην Κύπρο αναμένεται να έχει κοντά της και τη νονά της, τη σχεδιάστρια μόδας Στάλω Ηλία, η οποία κατοικεί μόνιμα στη Λάρνακα. Η Στάλω Ηλία διατηρεί στενή σχέση με τη Βικτώρια Δέλλα, ενώ υπήρξε για σχεδόν δύο δεκαετίες μία από τις πιο στενές φίλες της Γωγώς Μαστροκώστα.

Η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα /Φωτογραφία Instagram

Η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα

Ο Τραϊανός Δέλλας αναδημοσίευσε τη φωτογραφία της κόρης του στον δικό του προφίλ και της έστειλε δημόσια το δικό του μήνυμα για την έναρξη των σπουδών της.

«Καλή αρχή αγάπη μας! Doctor in progress!», έγραψε ο περήφανος πατέρας.

Η Βικτώρια Δέλλα είναι η μοναχοκόρη του παλαίμαχου διεθνούς ποδοσφαιριστή και προπονητή Τραϊανού Δέλλα και της εκλιπούσας παρουσιάστριας και γυμνάστριας Γωγώς Μαστροκώστα.

Γεννημένη το 2008, ήρθε στο προσκήνιο της δημοσιότητας λόγω της αναγνωρισιμότητας των γονέων της.