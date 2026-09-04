Βικτώρια Δέλλα: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές

Λίγο πριν ανοίξει το νέο κεφάλαιο στη ζωή της

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Το συγκινητικό βίντεο από την αποφοίτηση της Βικτώριας Δέλλα

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Ένα διαφορετικό καλοκαίρι ήταν το φετινό για τη Βικτώρια Δέλλα, η οποία λίγους μήνες νωρίτερα έχασε τη μητέρα της, Γωγώ Μαστροκώστα.

Βικτώρια Δέλλα: «Μαμά, σε ένιωθα δίπλα μου» - Εικόνες από την αποφοίτηση

Η 18χρονη κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της και να προχωρήσει τη ζωή της, ενώ παράλληλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία τεράστια απώλεια: εκείνη της μαμάς.

Η Βικτώρια μοιράστηκε στα social media μια σειρά από φωτογραφίες από το φετινό καλοκαίρι της. Χωρίς να συνοδεύσει την ανάρτηση με κάποια λεζάντα, άφησε τα στιγμιότυπα να αποτυπώσουν τις ημέρες που πέρασε πριν από το επόμενο μεγάλο βήμα. Σύντομα, η 18χρονη πρόκειται να φύγει από την Ελλάδα και να εγκατασταθεί στην Κύπρο, καθώς θα ξεκινήσει τις σπουδές της στην Ιατρική.

Οι φωτογραφίες που επέλεξε να δημοσιεύσει αποτελούν ένα μικρό άλμπουμ από το καλοκαίρι που ολοκληρώνεται, λίγο πριν αφήσει πίσω της μια γνώριμη καθημερινότητα και ξεκινήσει τη φοιτητική της ζωή.

 

ΔΕΛΛΑ

ΔΕΛΛΑ

ΔΕΛΛΑ

Η τρυφερή ανάρτηση για τη μητέρα της

Η Βικτώρια Δέλλα δεν είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και οι αναρτήσεις της είναι σπάνιες. Μία από τις πιο συγκινητικές εξαιρέσεις ήταν εκείνο το post που έκανε ανήμερα των γενεθλίων της μητέρας της. To νεαρό κορίτσι είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από παλαιότερες οικογενειακές στιγμές, στις οποίες πόζαρε μαζί με τη Γωγώ Μαστροκώστα και τον πατέρα της, Τραϊανό Δέλλα.

«Χαρούμενη ημέρα γενεθλίων, άγγελε! Θα σε αγαπάμε για πάντα και θα είσαι πάντα στην καρδιά μας», είχε γράψει στη λεζάντα.

μαστροκωστα

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