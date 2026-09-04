Εξασθενούν τα έντονα φαινόμενα που έφερε καταιγίδες και πλημμύρες κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, με τον καιρό τις επόμενες ημέρες να θυμίζει πάλι καλοκαίρι.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, αλλά θα είναι πιο εξασθενημένα, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο και στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Εύβοιας.

Στην Αττική μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές.

Αλλάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Έρχονται ξανά 38άρια

Από το Σάββατο, ωστόσο, όπως εξήγησε η μετεωρολόγος, επιστρέφει η ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.

Kύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, που τοπικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, αυξάνοντας και τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Σάμο και Κρήτη.

Την Κυριακή οι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει ξανά, φτάνοντας τοπικά τους 38 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο και η ζέστη θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα.

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