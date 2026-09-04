Καιρός: Μετά τις καταιγίδες έρχονται ξανά 38άρια - Σε ποιες περιοχές

Η πρόγνωση της Ματίνας Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Καιρος
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Η πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Εξασθενούν τα έντονα φαινόμενα που έφερε καταιγίδες και πλημμύρες κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, με τον καιρό τις επόμενες ημέρες να θυμίζει πάλι καλοκαίρι. 

Με δύο πρόσωπα ο καιρός – Πού θα βρέξει σήμερα;

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, αλλά θα είναι πιο εξασθενημένα, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο και στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Εύβοιας.  

Στην Αττική μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές. 

Αλλάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Έρχονται ξανά 38άρια 

Από το Σάββατο, ωστόσο, όπως εξήγησε η μετεωρολόγος, επιστρέφει η ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.

Kύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, που τοπικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, αυξάνοντας και τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Σάμο και Κρήτη. 

Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 5/9

Καιρός Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026

Την Κυριακή οι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει ξανά, φτάνοντας τοπικά τους 38 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο και η ζέστη θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα. 

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 7/9

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