Ιός Δυτικού Νείλου: Προειδοποίηση ΙΣΑ – «Η διασπορά θα συνεχιστεί»

Η Αττική παραμένει στο επίκεντρο της κυκλοφορίας του

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Πηγή: ΙΣΑ / Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προειδοποιεί για τη συνεχιζόμενη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, κυρίως στην Αττική.
  • Νέοι Δήμοι του Λεκανοπεδίου προστίθενται στη λίστα των περιοχών με κρούσματα.
  • Η δραστηριότητα των κουνουπιών παραμένει υψηλή λόγω καιρικών συνθηκών.
  • Απαιτείται αυστηρή τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας για την πρόληψη.
  • Συστάσεις περιλαμβάνουν χρήση εντομοαπωθητικών, αντικουνουπικών πλεγμάτων και απομάκρυνση στάσιμου νερού.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εφιστά την προσοχή στα μέτρα πρόληψης για τον ιό του Δυτικού Νείλου καθώς αναμένεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, να συνεχιστεί η διασπορά του ιού και μέσα στον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα η Αττική παραμένει στο επίκεντρο της κυκλοφορίας του ιού, ενώ στη λίστα των περιοχών με κρούσματα προστίθενται νέοι Δήμοι του Λεκανοπεδίου. Με δεδομένο ότι η δραστηριότητα των κουνουπιών διατηρείται σε υψηλά επίπεδα λόγω των καιρικών συνθηκών, ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας είναι η αυστηρή τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας.

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι δήμοι που είναι στο «κόκκινο» - 24 οι νεκροί

Μετά την εμφάνιση ανθρώπινων κρουσμάτων, τα περιθώρια ουσιαστικής προληπτικής παρέμβασης είναι πλέον περιορισμένα καθώς οι εκ των υστέρων ψεκασμοί παρουσιάζουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα, καθιστώντας την πρόληψη και τη φυσικά διαχείριση των εστιών αναπαραγωγής πριν τα ανθρώπινα κρούσματα, το πρωταρχικό μέσο άμυνας.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Η Αττική παραμένει στο επίκεντρο και η εμφάνιση νέων Δήμων με κρούσματα επιβεβαιώνει ότι απαιτείται σταθερή και επιστημονικά τεκμηριωμένη στρατηγική πρόληψης. Καλούμε τους πολίτες να μην εφησυχάζουν, καθώς η μετάδοση του ιού συνεχίζεται και κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Είναι απαραίτητο καθένας από εμάς να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας και να εξαλείφει τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στους ιδιωτικούς χώρους. Με υπευθυνότητα και σωστή ενημέρωση, θωρακίζουμε την υγεία μας και την υγεία των γύρω μας».

Ιός Δυτικού Νείλου: Νέες περιοχές με κρούσματα - Γιατί αυξήθηκαν φέτος

Τα μέτρα ατομικής προστασίας συνίστανται στα εξής:

  • Χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα ρούχα κατά τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών (κυρίως από το σουρούπωμα έως την αυγή).
  • Τοποθέτηση αντικουνουπικών πλεγμάτων (σήτες) σε παράθυρα, πόρτες και φεγγίτες.
  • Απομάκρυνση στάσιμου νερού από γλάστρες, πιατάκια, λεκάνες, υδρορροές και άλλα δοχεία στον προαύλιο ή εξωτερικό χώρο, καθώς αποτελούν τις κύριες εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών.
  • Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, καθώς η ροή του αέρα εμποδίζει την προσέγγιση των κουνουπιών.
  • Χρήση κατάλληλων ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος (μακριά μανίκια και παντελόνια), ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.
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