Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εφιστά την προσοχή στα μέτρα πρόληψης για τον ιό του Δυτικού Νείλου καθώς αναμένεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, να συνεχιστεί η διασπορά του ιού και μέσα στον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα η Αττική παραμένει στο επίκεντρο της κυκλοφορίας του ιού, ενώ στη λίστα των περιοχών με κρούσματα προστίθενται νέοι Δήμοι του Λεκανοπεδίου. Με δεδομένο ότι η δραστηριότητα των κουνουπιών διατηρείται σε υψηλά επίπεδα λόγω των καιρικών συνθηκών, ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας είναι η αυστηρή τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας.

Μετά την εμφάνιση ανθρώπινων κρουσμάτων, τα περιθώρια ουσιαστικής προληπτικής παρέμβασης είναι πλέον περιορισμένα καθώς οι εκ των υστέρων ψεκασμοί παρουσιάζουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα, καθιστώντας την πρόληψη και τη φυσικά διαχείριση των εστιών αναπαραγωγής πριν τα ανθρώπινα κρούσματα, το πρωταρχικό μέσο άμυνας.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Η Αττική παραμένει στο επίκεντρο και η εμφάνιση νέων Δήμων με κρούσματα επιβεβαιώνει ότι απαιτείται σταθερή και επιστημονικά τεκμηριωμένη στρατηγική πρόληψης. Καλούμε τους πολίτες να μην εφησυχάζουν, καθώς η μετάδοση του ιού συνεχίζεται και κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Είναι απαραίτητο καθένας από εμάς να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας και να εξαλείφει τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στους ιδιωτικούς χώρους. Με υπευθυνότητα και σωστή ενημέρωση, θωρακίζουμε την υγεία μας και την υγεία των γύρω μας».

Τα μέτρα ατομικής προστασίας συνίστανται στα εξής:

Χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα ρούχα κατά τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών (κυρίως από το σουρούπωμα έως την αυγή).

Τοποθέτηση αντικουνουπικών πλεγμάτων (σήτες) σε παράθυρα, πόρτες και φεγγίτες.

Απομάκρυνση στάσιμου νερού από γλάστρες, πιατάκια, λεκάνες, υδρορροές και άλλα δοχεία στον προαύλιο ή εξωτερικό χώρο, καθώς αποτελούν τις κύριες εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών.

Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, καθώς η ροή του αέρα εμποδίζει την προσέγγιση των κουνουπιών.

Χρήση κατάλληλων ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος (μακριά μανίκια και παντελόνια), ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.