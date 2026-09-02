Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εξηγεί στο Star γιατί φέτος είναι αυξημένα τα κρούσματα του ιού δυτικού Νείλου στη χώρα. Τι είπε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Νέα δεδομένα προκύπτουν από την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ ια τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα.

Από την αρχή της περιόδου 2026 έως τις 02/09/2026, έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 290 εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων 199 κρούσματα (68,6%) παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση.

Η διάμεση ηλικία των ασθενών με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ είναι τα 74 έτη (εύρος: 13–96 ετών), ενώ 91 κρούσματα (31,4%) είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς διαγνώσθηκαν 58 νέα εγχώρια κρούσματα.

Συνολικά έχουν καταγραφεί συνολικά 24 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό. Όλοι οι θανόντες ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών. Η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 83 έτη (εύρος: 66–92 έτη).

Από το σύνολο των 290 καταγεγραμμένων περιστατικών:

182 ασθενείς (62,8%) έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο

63 ασθενείς (21,7%) νοσηλεύονται ακόμα

31 ασθενείς νοσηλεύονται σε απλές κλινικές εκτός ΜΕΘ/ΜΑΦ

32 ασθενείς νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

0 ασθενείς νοσηλεύονται σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ)

21 άτομα (7,2%) δε χρειάστηκε να νοσηλευθούν

24 ασθενείς (8,3%) απεβίωσαν

Δείτε εδώ αναλυτικά τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ για τον Ιό του Δυτικού Νείλου.

Ιός δυτικού Νείλου: Σε ποιες περιοχές έχουν καταγραφεί κρούσματα

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, έχουν καταγραφεί κρούσματα σε 69 Δήμους, σε 20 Περιφερειακές Ενότητες, που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης/Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης:

Περιφέρεια Αττικής (Ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού)

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Αχαρνών

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Διονύσου

Κρωπίας

Λαυρεωτικής

Μαραθώνος

Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Παιανίας

Παλλήνης

Ραφήνας - Πικερμίου

Σαρωνικού

Σπάτων - Αρτέμιδος

Ωρωπού

Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

Αγίας Παρασκευής

Αμαρουσίου

Βριλησσίων

Κηφισιάς

Λυκόβρυσης - Πεύκης

Μεταμόρφωσης

Νέας Ιωνίας

Παπάγου - Χολαργού

Πεντέλης

Φιλοθέης - Ψυχικού

Χαλανδρίου

Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Φυλής

Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Πετρούπολης

Χαϊδαρίου

Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Αθηναίων

Γαλατσίου

Ζωγράφου

Ηλιούπολης

Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών

Αγίου Δημητρίου

Αλίμου

Γλυφάδας

Ελληνικού - Αργυρούπολης

Καλλιθέας

Μοσχάτου - Ταύρου

Π.Ε. Πειραιώς

Πειραιά

Β. Περιφέρεια Θεσσαλίας

Π.Ε. Καρδίτσας

Καρδίτσας

Παλαμά

Σοφάδων

Π.Ε. Λάρισας

Αγιάς

Κιλελέρ

Λαρισαίων

Τεμπών

Τυρνάβου

Φαρσάλων

Π.Ε. Τρικάλων

Τρικκαίων

Γ. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Π.Ε. Ημαθίας

Αλεξάνδρειας

Βέροιας

Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Δέλτα

Θεσσαλονίκης

Κορδελιού - Ευόσμου

Χαλκηδόνος

Π.Ε. Πέλλας

Έδεσσας

Πέλλας

Σκύδρας

Π.Ε. Πιερίας

Δίου - Ολύμπου

Κατερίνης

Π.Ε. Σερρών

Νέας Ζίχνης

Δ. Περιφέρεια Πελοποννήσου

Π.Ε. Λακωνίας

Ευρώτα

Ε. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Π.Ε. Βοιωτίας

Θηβαίων

Π.Ε. Εύβοιας

Χαλκιδέων

ΣΤ. Περιφέρεια Κρήτης

Π.Ε. Ρεθύμνου

Ρεθύμνης

Π.Ε. Ηρακλείου

Αρχανών - Αστερουσίων

Ηρακλείου