Πληθαίνουν τα ερωτήματα στη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη αφού στις φωτογραφίες που βρέθηκαν στην κατοχή του ζευγαριού εμφανίζεται ένα ακόμα μωρό, που δεν ξέρει κανείς αν είναι το βρέφος που εντοπίστηκε στην κατάψυξη ή ένα άλλο παιδί που αγνοείται.

Συγκεκριμένα, σε φωτογραφία με τίτλο «οικογενειακές στιγμές», απεικονίζεται το ζευγάρι με τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Όλοι τους γύρω από ένα καροτσάκι, στο οποίο διακρίνεται ένα βρέφος λίγων μηνών.

Η επίμαχη φωτογραφία δημοσιεύθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 2021, αρκετό καιρό πριν από την ημερομηνία που υποστήριξε η 38χρονη ότι έφερε στον κόσμο το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό.

Η 38χρονη το ίδιο έτος έκανε και άλλες δημοσιεύσεις με μωρό, όπως φαίνεται σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε το 2017, με τίτλο «το μικρό αγγελουδάκι μας, ο Λεωνίδας».

Είναι το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό ή κάποιο άλλο; Πόσα παιδιά γεννήθηκαν σε αυτό το προβληματικό περιβάλλον; Τι έχουν απογίνει;

Ποιο είναι αυτό το αγόρι στις φωτογραφίες θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν οι Αρχές από το λάπτοπ και τα κινητά που έχουν ανοίξει, αλλά και από τις καταθέσεις των μεγαλύτερων παιδιών, που έχουν δει και γνωρίζουν πολλά.

Κυψέλη: «Κλειδί» στην υπόθεση η εξέταση των παιδιών από παιδοψυχολόγους

Τα δύο ανήλικα αγόρια της οικογένειας ηλικίας 9 και 12 ετών μεταφέρθηκαν από το Νοσοκομείο Παίδων στο «Σπίτι του Παιδιού». Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασής τους, παρουσία παιδοψυχολόγων.

Ωστόσο, μέχρι ώρας, είναι αδύνατο να καταθέσει η 15χρονη, καθώς αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ναρκωτικών ουσιών και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

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