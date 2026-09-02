Όσα δήλωσε πρόσφατα ο Δημήτρης Μακαλιάς στη Super Κατερίνα για τη σχέση του με την Αντιγόνη Ψυχράμη

Σαράντα πέντε ετών γίνεται σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ο Δημήτρης Μακαλιάς.

Ο ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά του περιστοιχισμένος από τα δύο του παιδιά, τον Χάρη και την Αριάδνη. Στην ανάρτησή του στο Instagram, τους βλέπουμε να σβήνουν μαζί την τούρτα του, σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά του που μεγαλώνει και την ευγνωμοσύνη του για τη διαδρομή που έχει διανύσει μέχρι τώρα.

«45 και συνεχίζουμε…», σχολίασε με νόημα στο post του, προσθέτοντας τα ονόματα της Αντιγόνης Ψυχράμη και των δύο παιδιών τους.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Αντιγόνη Ψυχράμη είναι μαζί από το 2013 και παντρεύτηκαν το 2015, ενώ κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας απέκτησαν δύο παιδιά, τον Χάρη, που γεννήθηκε το 2017, και την Αριάδνη, που ήρθε στον κόσμο το 2022.

Αμφότεροι έχουν μιλήσει δημόσια για την κοινή τους πορεία, με τον Δημήτρη Μακαλιά να αποκαλύπτει πρόσφατα τι κάνουν για να μην βαλτώνει η σχέση τους.

«Από την πρώτη στιγμή που την είδα, ένιωσα ότι κάτι θα γίνει μεταξύ μας στο μέλλον. Με έλκυε. Μετά από τρία χρόνια, που έπαιξα κι εγώ στην ίδια παράσταση, ήρθαμε πιο κοντά και άνθισε όλο αυτό που ζούμε. Συμπληρώνουμε απόλυτα ο ένας τον άλλον. Είμαστε πάντα σε εγρήγορση να συντηρούμε και να εξελίσσουμε τη σχέση μας. Κάθε μέρα είναι πρόκληση. Δεν αφήνουμε τη σχέση μας να κατρακυλήσει μέσα στην ταχύτητα της καθημερινότητας, στον κυκεώνα των πραγμάτων που έχουμε να κάνουμε», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ!

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, το ζευγάρι έχει υψώσει τείχος προστασίας απέναντι στη δημοσιότητα, εστιάζοντας στις μικρές καθημερινές στιγμές με τα παιδιά τους, που είναι ό,τι σημαντικότερο έχουν στη ζωή τους.