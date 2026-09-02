Market Pass 2026: Έως 1.200 ευρώ αναδρομικά – Ποιοι τα δικαιούνται

Πότε αναμένεται να καταβληθούν τα ποσά

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Οικονομια
Πληροφορίες για το Market Pass - Βίντεο αρχείου Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέος κύκλος Market Pass με αναδρομικά έως 1.200 ευρώ για δικαιούχους, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.
  • Η ενίσχυση ανέρχεται σε 40 ευρώ τον μήνα, με συνολικά ποσά που εξαρτώνται από το διάστημα επιλεξιμότητας.
  • 210.000 ευάλωτα νοικοκυριά, κυρίως δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, είναι στο επίκεντρο.
  • Πληρωμές αναμένονται προς το τέλος Οκτωβρίου, χωρίς νέα αίτηση για επιλέξιμους δικαιούχους.
  • Η ενίσχυση θα δοθεί μέσω ψηφιακού voucher για αγορές σε συμβεβλημένα καταστήματα.

Νέος κύκλος Market Pass βρίσκεται στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού, με τα αναδρομικά ποσά για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων να αποτελούν το μεγάλο «κλειδί» του μέτρου.

Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ

Σύμφωνα με τα έως τώρα δημοσιεύματα, η ενίσχυση εξετάζεται να ανέρχεται σε περίπου 40 ευρώ τον μήνα για τους άγαμους δικαιούχους, ενώ θα αυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση και τον αριθμό των μελών κάθε νοικοκυριού. 

Για όσους δικαιούνται αναδρομική καταβολή το συνολικό ποσό μπορεί, στο ανώτατο σενάριο, να φτάσει τα 1.200 ευρώ σε βάθος 30 μηνών, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού και το διάστημα για το οποίο θεμελιώνεται δικαίωμα ενίσχυσης.

Νέο Market Pass: Από 240 έως 1.200 € - Οι δικαιούχοι και το χρονοδιάγραμμα

Παράλληλα, εξετάζεται η ένταξη ανέργων, μονογονεϊκών και πολύτεκνων οικογενειών, ατόμων με αναπηρία και άλλων νοικοκυριών που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Market Pass: Ποιοι μπορούν να πάρουν έως 1.200 ευρώ

Στο επίκεντρο βρίσκονται περίπου 210.000 ευάλωτα νοικοκυριά, με βασική κατηγορία τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, που άρχισαν να το λαμβάνουν μετά την 1η Μαρτίου 2024.

Market Pass: Πότε θα δοθεί στους δικαιούχους;

Το ποσό των 1.200 ευρώ προκύπτει από την εφαρμογή της ενίσχυσης των 40 ευρώ για 30 μήνες. 

Συγκεκριμένα:

  • 6 μήνες: 240 ευρώ
  • 12 μήνες: 480 ευρώ
  • 18 μήνες: 720 ευρώ
  • 24 μήνες: 960 ευρώ
  • 30 μήνες: 1.200 ευρώ.

Ωστόσο, δε σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν 1.200 ευρώ. Το ποσό των αναδρομικών θα εξαρτηθεί από το διάστημα για το οποίο κάθε δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις του μέτρου.

Market Pass: Πότε αναμένεται η πληρωμή

Σύμφωνα με πληροφορίες η έναρξη των πληρωμών αναμένεται προς το τέλος Οκτωβρίου, ενώ μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένονται οι οριστικές.

Market Pass 2026: Πότε θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες πληρωμές

Οι ημερομηνίες, πάντως, δε θα πρέπει ακόμη να θεωρούνται οριστικές, καθώς το τελικό πλαίσιο βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Οι οριστικές λεπτομέρειες αναμένονται μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Market Pass: Θα χρειαστεί νέα αίτηση;

Με βάση τον έως τώρα σχεδιασμό, η ενίσχυση αναμένεται να δοθεί χωρίς νέα αίτηση στους δικαιούχους που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, με αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων του Δημοσίου.

Χωρίς αιτήσεις το νέο Market Pass

Η βασική πρόβλεψη που έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι ότι η ενίσχυση θα δίνεται μέσω ψηφιακού voucher για αγορές τροφίμων και βασικών αγαθών σε συμβεβλημένα καταστήματα λιανικής, όπως:

  • Σούπερ μάρκετ
  • Οπωροπωλεία
  • Λοιπά καταστήματα τροφίμων (αρτοποιεία, κρεοπωλεία κ.ά.)

Το επόμενο διάστημα αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις για το ύψος της ενίσχυσης, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τους δικαιούχους και την ακριβή ημερομηνία έναρξης των πληρωμών.

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