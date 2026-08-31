Η φετινή ΔΕΘ αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία, καθώς πρόκειται για την τελευταία της παρούσας κυβερνητικής θητείας, ακόμη και στην περίπτωση που οι επόμενες εκλογές πραγματοποιηθούν στο τέλος της συνταγματικής περιόδου. Το γεγονός αυτό ενισχύει τις προσδοκίες για ένα ενδεχομένως γενναιόδωρο πακέτο παροχών και ελαφρύνσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνταξιούχοι. Η αύξηση των συντάξεων για το 2027 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,6%, έναντι 2,4% που είχε αρχικά προβλεφθεί, λόγω των νεότερων δεδομένων για τον πληθωρισμό. Η αύξηση θα πιστωθεί τον Δεκέμβριο του 2026, με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2027, και θα αφορά περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχους.

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