Ελεονώρα Μελέτη: Η θερμή αγκαλιά της κόρης της πριν πετάξει για Βρυξέλλες

Η 8χρονη Αλεξάνδρα τη συνόδευσε στο αεροδρόμιο

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Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ελεονώρας Μελέτη στο vidcast της Χρίσλας Γεωργακοπούλου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελεονώρα Μελέτη μοιράστηκε τρυφερή στιγμή με την κόρη της Αλεξάνδρα πριν αναχωρήσει για Βρυξέλλες.
  • Η Αλεξάνδρα, 8 ετών, αγκάλιασε τη μητέρα της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
  • Η Μελέτη είναι ευρωβουλευτής από τον Ιούνιο του 2024 και βιώνει προκλήσεις λόγω της απόστασης.
  • Παρά το απαιτητικό της πρόγραμμα, ταξιδεύει συχνά στην Ελλάδα για να δει την οικογένειά της.
  • Η δημοσιογράφος εκφράζει ευγνωμοσύνη για την εμπειρία της, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες του αποχωρισμού.

Το φετινό καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του, αφήνοντας στην Ελεονώρα Μελέτη αναμνήσεις από τα ελληνικά νησιά, τα οποία τίμησε δεόντως μαζί με την όμορφη οικογένειά της.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια επέστρεψε στις επάλξεις μετά το ευχάριστο διάλειμμα, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο με πρωταγωνίστρια την κόρη της, καρπό της αγάπης της με τον επιχειρηματία Θοδωρή Μαροσούλη.

Ελεονώρα Μελέτη: Η... μικρή ιεροτελεστία με την κορούλα της Αλεξάνδρα!

Η 8χρονη Αλεξάνδρα συνόδευσε τη μητέρα της μέχρι το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ώστε να της δώσει μια σφιχτή αγκαλιά πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό τις Βρυξέλλες.

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«Με την πιο ζεστή και αληθινή αγκαλιά, ξεκινάω τα ταξίδια για τρίτη χρονιά…», έγραψε η ευρωβουλευτής κάτω από τη σχετική φωτογραφία, αποτυπώνοντας με τον πιο αληθινό και συγκινητικό τρόπο το συναίσθημα του αποχωρισμού.

Η Ελεονώρα Μελέτη φεύγει «γεμάτη» από την Ελλάδα

Η Ελεονώρα Μελέτη φεύγει «γεμάτη» από την Ελλάδα

Από τον Ιούνιο του 2024, που εξελέγη ευρωβουλευτής, μέχρι σήμερα, η Ελεονώρα Μελέτη ζει μια πρωτόγνωρη καθημερινότητα, για την οποία αισθάνεται τυχερή, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες που υπάρχουν, με κυριότερη αυτή της απόστασης.

Παρά το εξαιρετικά απαιτητικό της πρόγραμμα, η ίδια μηδενίζει συχνά τα χιλιόμετρα, ταξιδεύοντας συχνά στην Ελλάδα, προκειμένου να βλέπει τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη, και τη μονάκριβη κόρη τους.

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