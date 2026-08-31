Φορτισμένο ήταν το κλίμα στην πρεμιέρα του «Studio στις 3» στον ΣΚΑΪ, το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου.

Ο πρώτος καλεσμένος της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, Τάκης Ζαχαράτος, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του όταν η κουβέντα πήγε στη σπουδαία Μαρινέλλα.

Λίγους μήνες μετά τον χαμό της μεγάλης ερμηνεύτριας, ο αγαπημένος σόουμαν μίλησε από καρδιάς για τη γυναίκα που δεν υπήρξε απλώς καλλιτεχνικό του πρότυπο, αλλά ένας άνθρωπος που σημάδεψε ανεξίτηλα τη ζωή του.

«Μην αρχίζεις τώρα θα κλαίω… Τι να θυμάμαι; Έγινε φτωχή η ζωή μου και φτώχυνε η καλλιτεχνική ζωή και είμαι πιο φτωχός εγώ σαν άνθρωπος. Έχουν φύγει σπουδαίοι άνθρωποι. Υπάρχει μια ορφάνια ας πούμε και στο τραγούδι και στο θέατρο και παντού και στην ποίηση και φιλόσοφοι. Εύχομαι να αντικατασταθούν με άλλους ανθρώπους και να να πιάσουν το νήμα γιατί… Δεν ξέρω αν η εποχή αυτή επιτρέπει. Υπάρχει μια ταχύτητα και μια βιασύνη που καίει

Η συγκινητική εξομολόγηση του Τάκη Ζαχαράτου για τη Μαρινέλλα

Δεν μπορώ να ακούω τραγούδια της Μαρινέλλας. Δηλαδή ήθελα μια μέρα να ψάξω να βρω τα μηνύματα από το κινητό… Δεν το μπορώ να το κάνω, ξέρεις. Αλλά δεν μου είναι εύκολο. Η Μαρινέλλα είναι οικογένεια μου. Είναι η μαμά μου και ο μπαμπάς μου στο αν τους ανακατέψεις… Νομίζω ότι ήταν καρμική σχέση. Δηλαδή ένα παιδάκι τεσσάρων χρονών που ακούει μια φωνή στο ραδιόφωνο και απαιτεί αυτή η κυρία που τραγουδάει να έρθει εδώ. Και έκανα απεργία πείνας τρεις μέρες ότι αν δεν… Και μου έγραφαν ψεύτικα γράμματα ότι είναι στην Αυστραλία και θα έρθει. Έτσι έφαγα ξανά.

Και μετά βρεθήκαμε. Ήταν από την πρώτη στιγμή, πώς να το πω, σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Κοινοί κωδικοί με τα μάτια. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που τη συνάντησα… Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη που συνάντησα αυτόν τον θησαυρό, ένας θησαυρός που γενναιόδωρα στον άνοιγε και σου έλεγε πάρε ό,τι θες», εξομολογήθηκε βουρκωμένος.