Κηδεία Μαρινέλλας: Ουρές έξω από τη Μητρόπολη - Συντετριμμένος ο Ζαχαράτος

Θλίψη στο τελευταίο «αντίο» στη μεγάλη ερμηνεύτρια

Μαρινέλλα: Η σορός της στη Μητρόπολη Αθηνών/ βίντεο Happy Day
  • Σήμερα, 31 Μαρτίου, πραγματοποιείται η κηδεία της Μαρινέλλας, που απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών.
  • Η κόρη της, Τζωρτζίνα Σερπιέρη, και τα εγγόνια της παρευρίσκονται στη Μητρόπολη Αθηνών.
  • Εκατοντάδες θαυμαστές σχηματίζουν ουρές για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μεγάλη ερμηνεύτρια.
  • Η σορός της θα παραμείνει για προσκύνημα από τις 8:00 έως τις 13:00 στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου.
  • Η ταφή θα γίνει σε οικογενειακό κύκλο, με παρακλήσεις για δωρεές στη Φλόγα αντί στεφάνων.

Σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν την «αρχόντισσα» του ελληνικού πενταγράμμου, τη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28/3, σε ηλικία 88 ετών. 

Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της- Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα

Κηδεία Μαρινέλλας: Συντετριμμένοι η κόρη της, Τζωρτζίνα Σερπιέρη, και τα εγγόνια της, Μελίνα και Δημήτρη / NDP Photo Agency

Πρώτη απ’ όλους κατέφθασε στη Μητρόπολη Αθηνών η κόρη της Μαρινέλλας, Τζωρτζίνα Σερπιέρη, συνοδευόμενη από τα παιδιά της, Μελίνα και Δημήτρη. Σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις, η τραγουδίστρια είχε μιλήσει με τα πιο τρυφερά λόγια για τη μονάκριβη κόρη της, καρπό της σχέσης της με τον Φρέντυ Σερπιέρη, τονίζοντας πως συμπλήρωσε την ευτυχία της.

Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία της πρόβα για το Ηρώδειο

Τάκης Ζαχαράτος / NDP Photo Agency

Εκεί βρέθηκαν και οι επιστήθιοι φίλοι και συνεργάτες της, Τάκης Ζαχαράτος και Γιώργος Ντάβλας.

Γιώργος Ντάβλας - Τάκης Ζαχαράτος / NDP Photo Agency

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, εκατοντάδες άνθρωποι αποτίουν φόρο τιμής στη μεγάλη ερμηνεύτρια, σχηματίζοντας ουρές έξω από το παρεκκλήσι της Μητρόπολης, όπου τίθεται η σορός της σε λαϊκό προσκύνημα.

Εκατοντάδες άνθρωποι απέτισαν φόρο τιμής στη Μαρινέλλα / Eurokinissi

«Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 8:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη Φλόγα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οικογένεια

 

 

