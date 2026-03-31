Κηδεία Μαρινέλλας: Ουρές έξω από τη Μητρόπολη - Συντετριμμένος ο Ζαχαράτος

Σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν την «αρχόντισσα» του ελληνικού πενταγράμμου, τη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28/3, σε ηλικία 88 ετών.

Πρώτη απ’ όλους κατέφθασε στη Μητρόπολη Αθηνών η κόρη της Μαρινέλλας, Τζωρτζίνα Σερπιέρη, συνοδευόμενη από τα παιδιά της, Μελίνα και Δημήτρη. Σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις, η τραγουδίστρια είχε μιλήσει με τα πιο τρυφερά λόγια για τη μονάκριβη κόρη της, καρπό της σχέσης της με τον Φρέντυ Σερπιέρη, τονίζοντας πως συμπλήρωσε την ευτυχία της.

Εκεί βρέθηκαν και οι επιστήθιοι φίλοι και συνεργάτες της, Τάκης Ζαχαράτος και Γιώργος Ντάβλας.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, εκατοντάδες άνθρωποι αποτίουν φόρο τιμής στη μεγάλη ερμηνεύτρια, σχηματίζοντας ουρές έξω από το παρεκκλήσι της Μητρόπολης, όπου τίθεται η σορός της σε λαϊκό προσκύνημα.

«Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 8:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη Φλόγα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οικογένεια