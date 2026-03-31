Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της - Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα

Λίγο πριν τις 08.00 το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου, η σορός της Μαρινέλλας έφτασε στη Μητρόπολη Αθηνών όπου θα τεθεί σε σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναός Αγίου Ελευθερίου, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να την αποχαιρετήσει από τις έως τις 13:00.

Ανείπωτος πόνος για την Τζωρτζίνα – Βαριά η απώλεια



Η μονοχακόρη της, Τζωρτζίνα, έφτασε από νωρίς στο σημείο ντυμένη στα μαύρα, φορώντας μαύρα γυαλιά, και συνοδευόμενη από τα παιδιά της και στενούς συγγενείς.

Στη Μητρόπολη η Τζωρτζίνα για το τελευταίο αντίο στη μητέρα της

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 14:00, παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους κόσμου που αναμένεται να της πουν το τελευταίο αντίο.

Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας. Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στον σύλλογο ΦΛΟΓΑ, που στηρίζει παιδιά τα οποία δίνουν τη δική τους μάχη με σοβαρές ασθένειες.

H ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη “Φλόγα”, Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση. Η Μαρινέλλα υπήρξε μια εμβληματική μορφή του ελληνικού τραγουδιού, με πορεία που ξεπέρασε τις επτά δεκαετίες.

Με τη μοναδική φωνή και τη σκηνική της παρουσία, κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα, συνοδεύοντας γενιές Ελλήνων.

Όλα τα βλέμματα στην Τζωρτζίνα - Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της

Η στιγμή που η σορός της Μαρινέλλας φτάνει στη Μητρόπολη