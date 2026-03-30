Συγκλονίζει ο Γιάννης Πάριος για τη Μαρινέλλα: «Να μας περιμένει»

  • Η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Ο Γιάννης Πάριος δήλωσε ότι η Μαρινέλλα δεν «φεύγει» ποτέ, καθώς η κληρονομιά της ζει μέσα από τα τραγούδια της.
  • Η Νάνα Μούσχουρη εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια της Μαρινέλλας και την επιθυμία της να την επισκεφθεί πριν από τον θάνατό της.
  • Η κηδεία της Μαρινέλλας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου, με λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών.

Το Σάββατο 28 Μαρτίου έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 88 ετών, η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα, βυθίζοντας στο πένθος το πανελλήνιο, καθώς η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησε δημόσια τη μεγάλη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου, η οποία θα μένει για πάντα ζωντανή μέσα από τα τραγούδια που μεγάλωσαν και συνεχίζουν να μεγαλώνουν γενιές Ελλήνων.

Γιάννης Πάριος: «Αυτοί οι άνθρωποι δεν “φεύγουν” ποτέ»

Ο Γιάννης Πάριος συγκλόνισε μιλώντας στο Πρωινό για την απώλεια της Μαρινέλλας, σημειώνοντας πως «δεν “έφυγε” ποτέ, ούτε πρόκειται να “φύγει”».

«Έφυγε η Μαρινέλλα; Αυτοί οι άνθρωποι δεν “φεύγουν” ποτέ. Αυτοί είναι “φάροι”. Είναι “φάρος”. Η Μαρινέλλα δεν “έφυγε” ποτέ, ούτε πρόκειται να “φύγει” ποτέ. Μόνο το όνομά της φτάνει», είπε ο Γιάννης Πάριος στο Πρωινό.  

«Εγώ έχω συνεργαστεί μαζί της πάρα πολύ. Πρώτα απ’ όλα, στον ίδιο χώρο τρεις φορές αλλά αυτό που θα θυμάμαι πάντα για τη Μαρινέλλα είναι ότι, ενώ ήταν καθηγήτρια πανεπιστημίου στο τραγούδι, ήταν η πιο υπάκουη μαθήτρια σε όλα της. Και η πιο σωστή επαγγελματίας. Να μας περιμένει. Ερχόμαστε όλοι και την αγαπάμε», πρόσθεσε ο κορύφαιος τραγουδιστής και συνθέτης, συγκλονίζοντας. 

Νάνα Μούσχουρη: «ήθελα να πάω να τη δω και δεν μπορούσα» 

Συντετριμμένη είναι η Νανά Μούσχουρη, η οποία μίλησε για τη γνωριμία της με τη Μαρινέλλα, αλλά και τη συνύπαρξή τους τον Μάιο του 1971 στην εκπομπή «Presenting Nana Mouskouri» του BBC, όπου ερμήνευσαν μαζί το «Μινόρε της Αυγής».

«Δεν μπορώ να συνέλθω ακόμα από το σοκ. Κρίμα. Είναι τόσα πολλά χρόνια και είμαι πολύ, πολύ στεναχωρημένη. Εγώ γνώρισα τη Μαρινέλλα πολύ νωρίς, στο μεγάλο της σουξέ. Εγώ δεν ήμουνα πάρα πολύ γνωστή εκείνη την εποχή, αλλά την αγαπούσα πάρα πολύ. Κι όταν αργότερα βγήκα έξω το ’60, την κάλεσα κάποτε και ήρθε και έπαιξε στο BBC μαζί μου. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία τις τρεις-τέσσερις μέρες που κάθισε για να κάνουμε πρόβες, και τελικά κάναμε ένα τραγούδι το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, το «Το Μινόρε της Αυγής».

Το γεγονός ότι πριν από ένα χρόνο που έγινε αυτό, από εκείνη τη στιγμή έχω μία θλίψη, γιατί ήθελα να πάω να τη δω και δεν μπορούσα, γιατί ήταν στο νοσοκομείο και δεν ήτανε αρκετά καλά για να δει κόσμο. Κι αυτό μου μένει παράπονο. Αυτό που μ’ ενδιαφέρει, είναι η τραγουδίστρια κι ο άνθρωπος. Και για μένα ήτανε πολύ αγαπημένη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι, εκείνη να βρει την ειρήνη. Και ελπίζω να είναι εκεί που πάει, ευτυχισμένη. Και ποτέ δεν ξέρεις, καμιά φορά, όταν θα φύγω κι εγώ, μπορεί να συναντηθούμε», δήλωσε η Νάνα Μούσχουρη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Μαρινέλλα: Την Τρίτη η κηδεία της

Αύριο, Τρίτη 31 Μαρτίου, από τις 08.00 έως τις 13.00, η σορός της Μαρινέλλας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ θα ακολουθήσει η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της οικογένειας.

 

