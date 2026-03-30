Συγκίνησε η Ήβη Αδάμου: Η Μαρινέλλα νανουρίζει την κόρη της, Ανατολή

Έναν αποχαιρετισμό γεμάτο πόνο, ευγνωμοσύνη και βαθιά αγάπη μοιράστηκε η Ήβη Αδάμου για τη Μαρινέλλα, έναν άνθρωπο που δεν υπήρξε απλώς μια σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά μια ζεστή παρουσία που άγγιξε την ψυχή της.

Η συνεργασία τους ήρθε σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο για την Ήβη, αμέσως μετά τη γέννηση της κόρης της. Κι όμως, μέσα σε εκείνες τις στιγμές, η Μαρινέλλα δεν στάθηκε μόνο ως ερμηνεύτρια-σύμβολο, αλλά ως μια γυναίκα γεμάτη τρυφερότητα και καλοσύνη. Μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε στη σκηνή του Ηρωδείου, το 2024 η σκέψη της Ήβης συνόδευε πάντα τη μορφή της με σεβασμό και συγκίνηση.

Στην είδηση της απώλειάς της, η καρδιά της λύγισε. Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, επέλεξε να μοιραστεί όχι απλώς εικόνες, αλλά κομμάτια ζωής: στιγμές γεμάτες φως, χαμόγελα και ένα βίντεο που μοιάζει να σταματά τον χρόνο τη Μαρινέλλα να κρατά στην αγκαλιά της τη μικρή Ανατολή και να τη νανουρίζει με μια απαλότητα που μόνο οι μεγάλοι άνθρωποι της ψυχής γνωρίζουν.

«Το μεγαλείο της ψυχής σας, η απλότητα, η αγάπη και ο σεβασμός που μου χαρίσατε, θα είναι για πάντα χαραγμένα μέσα μου. Είναι θησαυρός που δεν μπορεί να μου τον πάρει κανείς. Κρατάω τις στιγμές μας… τις πρόβες μας, τα γέλια μας, τα φορέματα που ανέμιζαν καθώς περπατούσαμε, το φως που έβγαινε από μέσα σας κάθε φορά που στεκόσασταν στη σκηνή.

Κρατάω όμως πάνω απ’ όλα την αγάπη που δείξατε σε μένα και στο παιδί μου. Τη μικρή μου Ανατολή, που τότε ήταν ένα μωρό στην αγκαλιά μου, κι εσείς τη φροντίζατε σαν να ήταν δική σας… τη νανουρίζατε, της μιλούσατε γλυκά, της χαρίζατε απλόχερα την τρυφερότητά σας.

Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πως είχα αυτή την ευλογία να σας γνωρίσω, να σταθώ δίπλα σας, να μάθω από εσάς, να ζήσω στιγμές που θα κουβαλάω για πάντα μέσα μου. Μείνατε στην καρδιά μου σαν ένα φως που δε θα σβήσει ποτέ.

Καλό σας ταξίδι… Σας αγαπάμε βαθιά και θα σας αγαπάμε για πάντα», έγραψε συγκινημένη η τραγουδίστρια.

Το τελευταίο «αντίο» στη Μαρινέλλα

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 31 Μαρτίου στη Μητρόπολη Αθηνών στις 14:00.

Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων, οι οικείοι της ζητούν, να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο «Φλόγα», που υποστηρίζει παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια, τιμώντας έτσι τη μνήμη της.

Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».