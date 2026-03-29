Μαρινέλλα: Πότε θα γίνει η κηδεία της - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας

Μαρινέλλα: Την Τρίτη 31 Μαρτίου η κηδεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας
Η μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλλα, «έφυγε» χθες Σάββατο 28/3 για το μεγάλο ταξίδι, σκορπώντας θλίψη στο πανελλήνιο και τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η Μαρινέλλα, άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, μετά τη μεγάλη περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε λόγω του εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο. 

Η φωνή της όμως θα συνεχίσει μας συντροφεύει μέσα από τα ανεπανάληπτα τραγούδια της, που έχουν σημαδέψει γενιές Ελλήνων.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 31 Μαρτίου στη Μητρόπολη Αθηνών στις 14:00.

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και όσοι τη θαύμαζαν θα έχουν τη δυνατότητα να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη ερμηνεύτρια στη Μητρόπολη Αθηνών με τη σορό της να τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από τις 08:00 έως τις 13:00. 

Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων, οι οικείοι της ζητούν, να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο «Φλόγα», που υποστηρίζει παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια, τιμώντας έτσι τη μνήμη της.

Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

 

 

