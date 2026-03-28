Μαρινέλλα: «Σε ευχαριστώ για όλα μάνα» - Ο αποχαιρετισμός των καλλιτεχνών

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο

Με ένα λιτό αλλά σπαρακτικό μήνυμα ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρετά τη Μαρινέλλα που πέθανε σήμερα σε ηλικία 88 ετών.

Ο Γιώργος Νταλάρας με μια ανάρτησή του συνοδευόμενη από φωτογραφία της Μαρινέλλας, την αποχαιρετά με συγκίνηση γράφοντας «σε ευχαριστώ για όλα, ΜΑΝΑ…».

Πέθανε η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια Μαρινέλλα

Η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε υποστεί εγκεφαλικό τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο και έκτοτε αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα από τα οποία τελικά δεν κατάφερε να ανακάμψει.

Για δεκαετίες η Μαρινέλλα ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο τα όνειρα, τους πόθους, την αγωνία και τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού.

Μαρινέλλα: Οι θυελλώδεις έρωτες και η σχέση με την κόρη της

Μανώλης Μητσιάς για Μαρινέλλα: «Έφυγε μία ολόκληρη εποχή του λαϊκού τραγουδιού μαζί της»

Μέσω του Star, φίλοι και συνεργάτες της Μεγάλης Κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, την αποχαιρετούν με συγκίνηση.

«Ήταν μοναδική, ήταν αναντικατάστατη, έφυγε μία ολόκληρη εποχή για το λαϊκό τραγούδι μαζί της. Υπήρξε από τις μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού» δήλωσε συγκινημένος ο Μανώλης Μητσιάς.

«Δούλεψα μαζί της, έκανα περιοδεία μαζί της στην Αμερική, γοητεύτηκα με τη συνεργασία της, θα τη θυμάμαι για πάντα. Να 'ναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει...».

Σταμάτης Κραουνάκης για Μαρινέλλα: «Αποχαιρετάμε με οδύνη ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού»

«Αποχαιρετάμε με οδύνη ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού» είπε για την απώλεια της Μαρινέλλας, ο Σταμάτης Κραουνάκης.  

Μητσοτάκης για Μαρινέλλα: Αφήνει την Ελλάδα πιο σιωπηλή, αλλά και πιο πλούσια

«Είχα την τύχη και τη χαρά και την ιδιαίτερη δυνατότητα να δω από κοντά τη «μηχανή» που δούλευε η γυναίκα αυτή στο στούντιο. Να είναι καλά η ψυχή της εκεί που πετάει, να βρει τους ανθρώπους της και να γιορτάσουν».

Γιάννης Ζουγανέλης για Μαρινέλλα: «Ένας άνθρωπος που ήταν πάντα δίπλα στον αδύνατο»

Για μια ξεχωριστή προσωπικότητα και έναν άνθρωπο αλληλέγγυο που ήταν πάντα δίπλα στον αδύνατο, μίλησε ο Γιάννης Ζουγανέλης.

«Έφυγε μία ξεχωριστή προσωπικότητα, όχι μόνο του τραγουδιού και του θεάτρου, αλλά και της ζωής. Ένας άνθρωπος που ήταν πάντα δίπλα στον αδύνατο, αλληλέγγυος και πολύ συναδελφική».

Άννα Βίσση για Μαρινέλλα: «Αντίο φωνή, ντίβα, δασκάλα»

Η Άννα Βίσση με ένα συγκινητικό story αποχαιρετά την Μαρινέλλα.

«Αντίο φωνή. Αντίο Ντίβα. Αντίο Δασκάλα. Αντίο Μαρινέλλα» έγραψε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση μαζί με μια φωτογραφία της μεγάλης ερμηνεύτριας από το παρελθόν.

Άννα Βίσση για Μαρινέλλα


 

