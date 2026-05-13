Η αυλαία της σημερινής μαγειρικής δοκιμασίας έπεσε με μια αναμέτρηση που κρίθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες, φέρνοντας αντιμέτωπους τον Ανδρέα και τον Πέτρο στον τελευταίο και πιο κρίσιμο πάγκο.

MasterChef 2026: Ο τελευταίος πόντος παίχτηκε ανάμεσα στον Ανδρέα και τον Πέτρο

Με βασικά υλικά το Wagyu και το αυγοτάραχο, οι δύο διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην υψηλή τεχνική και τη γεύση, σε μια μάχη που τελικά ανέδειξε νικητή τον Ανδρέα, χαρίζοντας την πολυπόθητη νίκη στην Κόκκινη Μπριγάδα.

Η προσέγγιση του Ανδρέα χαρακτηρίστηκε από μια στροφή στις «ρίζες» του. Παραδέχτηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια πως επέλεξε τον δρόμο της ασφάλειας, δηλώνοντας: «Εγώ δεν ξέρω να στήσω fine και ήθελα να πάω στις βασικές που ξέρω και τα παλιά fine old school». Παρουσίασε μια ταλιάτα Wagyu συνοδευόμενη από pomme duchesse με αυγοτάραχο και ένα ιδιαίτερο πέστο από άγριο σκόρδο (ail des ours). Παρά το γεγονός ότι δυσκολεύτηκε με την ορολογία, μπερδεύοντας το σχοινόπρασο με το... χηνόπρασο, η ουσία του πιάτου του βρισκόταν στην άρτια εκτέλεση των κλασικών τεχνικών.

Από την άλλη πλευρά, αν και παρουσίασε ένα πιάτο με stir fry λαχανικά και πουρέ καρότο-πορτοκάλι, η κριτική επιτροπή εντόπισε μια υποχώρηση από το συνήθως δημιουργικό στιλ του Πέτρου. «Προτίμησα να τα φτιάξω όλα όσο πιο τεχνικά σωστά μπορώ, παρά να πνίξω το πιάτο με πράγματα που θα ήταν μέτρια» εξήγησε, παραδεχόμενος ωστόσο αργότερα πως η προσέγγισή του ήταν «πιο safe» από όσο θα έπρεπε.

MasterChef 2026: Ο Ανδρέας έφερε τη νίκη στην κόκκινη μπριγάδα

Οι κριτές ήταν σαφείς: κανένα από τα δύο πιάτα δεν άγγιξε τα πρότυπα του καθαρόαιμου fine dining, με τον Σωτήρη Κοντιζά να τα χαρακτηρίζει ως ένα «πολύ περιποιημένο comfort». Το σημείο που «κλείδωσε» το αποτέλεσμα ήταν η διαχείριση του πολύτιμου κρέατος. Ενώ ο Ανδρέας πέτυχε ένα εξαιρετικό ψήσιμο, ο Πέτρος αστόχησε στο χρώμα και τη θωράκιση του Wagyu, με τους κριτές να επισημαίνουν πως αυτό το αποτέλεσμα «δε θα το σέρβιρε ποτέ στο μαγαζί του». Παράλληλα, και οι δύο διαγωνιζόμενοι δέχθηκαν παρατηρήσεις για την "απουσία" του αυγοτάραχου, το οποίο δεν κατάφερε να γίνει συμπρωταγωνιστής στο τελικό γευστικό αποτέλεσμα.

MasterChef 2026: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος συνεχάρη τον Ανδρέα για τη νίκη του

«Πάμε λοιπόν να πούμε ποιος από τους δύο κερδίζει. Η προσπάθεια που κερδίζει και δίνει τη νίκη στην μπριγάδα του είναι η προσπάθεια του Ανδρέα. Ανδρέα συγχαρητήρια! Τρίτος πόντος για την κόκκινη μπριγάδα», ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Το στοιχείο που κρίνει τον πόντο ήταν το κρέας. Ένα κρέας το οποίο επειδή έχει πολύ ενδομυικό λίπος κόβουμε λεπτές φέτες συνήθως έτσι; Και δε θέλουμε τίποτα άλλο από το να θωρακίσουμε. Και επειδή όλα αυτά τα κρέατα έχουν και βαθμολογίες εννοώ ανεβαίνει το ενδομυικό τους λίπος πολλά, αυτά με το περισσότερο ενδομυικό λίπος είναι πιο λεπτή η φέτα κι απ' έξω δεν παίρνει καν χρώμα. Ίσα ίσα να ασπρίσει το κρέας και το αποσύρουμε. Εδώ λοιπόν Πέτρο αυτό το χρώμα νομίζω ότι δεν θα σέρβιρες στο μαγαζί σου. Αυτή λοιπόν η αδυναμία αλλά και το πόσο ωραία έχει ψήσει ο Ανδρέας το κρέας, να το πούμε αυτό, κρίνει τον πόντο, κρίνει συνολικά τη δοκιμασία. Νικήτρια η κόκκινη μπριγάδα. Μπράβο παιδιά!», εξήγησε ο σεφ και κριτής.

MasterChef 2026: Ο Πέτρος απογοητεύτηκε από την ήττα του

Η κόκκινη μπριγάδα ξέσπασε σε πανηγυρισμούς. Ο Πέτρος, φανερά απογοητευμένος από την ήττα του, κατέληξε σε ένα σημαντικό μάθημα για τη συνέχεια του διαγωνισμού: «Δε θα ξανακάνω βήμα πίσω σε καμία περίπτωση. Θα βγάζω τον εαυτό μου κι αν είναι να χάνω, ας χάνω έτσι».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026