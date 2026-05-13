Eurovision: Δείτε την εμφάνιση της Antigoni για την Κύπρο στο jury show

Φωτιές και... tsifteteli για το Jalla!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.05.26 , 00:05 MasterChef: Ποιος φόρεσε τη δεύτερη μαύρη ποδιά της εβδομάδας;
13.05.26 , 23:46 Eurovision: Δείτε την εμφάνιση της Antigoni για την Κύπρο στο jury show
13.05.26 , 23:45 MasterChef 2026: Ο παίκτης που κέρδισε τα 1.000€ στο Τεστ Δημιουργικότητας
13.05.26 , 23:40 MasterChef 2026 - Ανδρέας vs Πέτρος: Ποιος δίνει τη νίκη στην μπριγάδα του;
13.05.26 , 23:34 Γενέθλια για τον Αλεξάνδρου: Η φωτογραφία αγκαλιά με τη Ρία Ελληνίδου
13.05.26 , 23:09 Ο Akylas τραγούδησε Lady Gaga στο Eurofan House – «Μου έμαθε να μη φοβάμαι»
13.05.26 , 22:57 Πένθος για τη Σάρον Στόουν - Πέθανε ο μεγαλύτερος αδερφός της, Μάικ Στόουν
13.05.26 , 22:29 Γερμανία: Παιδίατρος κατηγορείται για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε παιδιά
13.05.26 , 22:04 Τα drones «οδηγούν» την αμυντική βιομηχανία
13.05.26 , 22:00 Γεωργίου - Χριστοδούλου: Με χολιγουντιανό στιλ στο Φεστιβάλ των Καννών!
13.05.26 , 21:55 MasterChef - Τεστ Δημιουργικότητας: Ποια υλικά κρύβουν οι καμπάνες;
13.05.26 , 21:51 BMW: Ο Oliver Zipse παραδίδει την προεδρία
13.05.26 , 21:26 Κρήτη: Νέες φωτογραφίες ντοκουμέντα από τον ξυλοδαρμό της 28χρονης
13.05.26 , 21:25 MasterChef 2026: Ξαφνική παραίτηση αρχηγού στον διαγωνισμό!
13.05.26 , 21:22 Lordi: «Είναι γ@@τα υπέροχο που εμπνεύσαμε νέες metal συμμετοχές!»
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
Akylas - Τραυματισμός: «Μην ανησυχείτε. Θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό»
Άση Μπήλιου: Η θετική όψη Ερμή – Δία: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο
Eurovision: Η αντίδραση δημοσιογράφων στη Βιέννη στην ανακοίνωση «Greece!»
Τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν πάρα πολύ από την τυχερή Νέα Σελήνη στον Ταύρο
Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη βόλτα με την κόρη της
Survivor: Τα ουρλιαχτά του Μάνου Μαλλιαρού έσωσαν τον Σταύρο Φλώρο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το αποκλειστικό βίντεο του Star.gr

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Antigoni εκπροσωπεί την Κύπρο στη Eurovision με το κομμάτι 'Jalla'.
  • Η εμφάνιση της συνδυάζει φιλοξενία και γιορτή, με εντυπωσιακή σκηνική παρουσία.
  • Χρησιμοποιείται λευκό τραπέζι ως πασαρέλα, με χορεύτριες που εκτελούν παραδοσιακές κινήσεις.
  • Ο φωτισμός με πορτοκαλί και χρυσές αποχρώσεις δημιουργεί ατμόσφαιρα ηλιοβασιλέματος.
  • Η χρήση πυροτεχνημάτων και γρήγορες εναλλαγές πλάνων ενισχύουν την ένταση της εμφάνισης.

Η σκηνική παρουσία της Antigoni με το Jalla για την κυπριακή συμμετοχή, αποτελεί μια από τις πιο...hot εμφανίσεις της φετινής Eurovision, φέρνοντας το Greek kefi στη σκηνή της Βιέννης.

Eurovision 2026: Η Antigoni θέλει.. jalla!

Eurovision 2026: Η Antigoni θέλει.. jalla!

Όπως βλέπουμε στα αποκλειστικά πλάνα του Star.gr από το jury show, δηλαδή του σόου που γίνεται για να ψηφίσουν οι κριτικές επιτροπές των χωρών, η τραγουδίστρια που εκπροσωπεί την Κύπρο ξεσήκωσε το κοινό με τη σκηνική της παρουσία

Antigoni: Το Love Island, η παρουσιάστρια μαμά και η Eurovision

Η κεντρική ιδέα της εμφάνισης βασίζεται στην έννοια της φιλοξενίας και της γιορτής, με την performer να κυριαρχεί πάνω σε ένα εντυπωσιακό λευκό τραπέζι που λειτουργεί ως πασαρέλα και σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χορογραφία.

Η Antigoni, με την ιδιαίτερη βραχνή χροιά της και την εκρηκτική της ενέργεια, πλαισιώνεται από μια ομάδα χορευτριών που εκτελούν μια σύγχρονη εκδοχή παραδοσιακών κινήσεων, συνδέοντας το σήμερα με τις ρίζες του νησιού. 

Eurovision 2026: Η Antigoni με το Jalla θα... βάλει φωτιά στη Βιέννη!

Ο φωτισμός παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς οι θερμές αποχρώσεις του πορτοκαλί και του χρυσού κατακλύζουν την αρένα, δημιουργώντας την αίσθηση ενός ηλιοβασιλέματος στην Κύπρο, ενώ η χρήση πυροτεχνημάτων στο τελευταίο μέρος του τραγουδιού κορυφώνει την ένταση.

Το οπτικό αποτέλεσμα, υπό την καθοδήγηση της καλλιτεχνικής διευθύντριας Sacha Jean-Baptiste, είναι εξαιρετικό για την τηλεοπτική μετάδοση, με γρήγορες εναλλαγές πλάνων που ακολουθούν τον έντονο ρυθμό του τσιφτετελιού. Η Antigoni δείχνει να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο, μεταδίδοντας μια αίσθηση αυτοπεποίθησης και χαράς που κάνει το κοινό να συμμετέχει ενεργά, επιβεβαιώνοντας γιατί το Jalla θεωρείται ένα από τα πιο ξεσηκωτικά κομμάτια του φετινού διαγωνισμού.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
 |
EUROVISION ΚΥΠΡΟΣ
 |
JALLA
 |
ANTIGONI
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top