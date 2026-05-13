Η Νέα Σελήνη στον Ταύρο στις 16 Μαΐου 2026 ανοίγει ένα πιο αισιόδοξο κεφάλαιο για μέλλον. Κάθε Νέα Σελήνη συνοδεύεται με την υπόσχεση μιας νέας αρχής και αυτή η Νέα Σελήνη στον Ταύρο είναι ιδανική για να θέσουμε νέους στόχους, να τους επικοινωνήσουμε με θάρρος και πίστη, και να ονειρευτούμε χωρίς όρια.

Είναι μια εξαιρετική στιγμή για καινούρια ξεκινήματα, να πάρουμε νέες αποφάσεις που θα αφήσουν πίσω παλιές συνήθειες, συμπεριφορές και πεποιθήσεις, οι οποίες καθυστερούν και σαμποτάρουν την πρόοδο μας. Αν θέλετε να λαμβάνετε στο email σας τις επιρροές που έχει ο δικός σας αστρολογικός χάρτης πατήστε εδώ.

Ο συμβολισμός

Το ζώδιο του Ταύρου σχετίζεται με το χρήμα, την ύλη, τις αξίες, αλλά και την αυτοεκτίμηση. Έτσι η Νέα Σελήνη σε αυτό το ζώδιο σχετίζεται με θέματα που αφορούν τα οικονομικά, την ιδιοκτησία, τους φυσικούς και υλικούς πόρους, τα προσωπικά υπάρχοντα, την αυτοπεποίθηση μας, την επιθυμία για ασφάλεια, την άνεση, τις απολαύσεις, τις ηδονές και μας καλεί να κάνουμε νέα ξεκινήματα σχετικά με όλα αυτά τα θέματα.

Ο κυβερνήτης της Νέας Σελήνης είναι η Αφροδίτη, ο πλανήτης του χρήματος και του έρωτα και αυτό το φεγγάρι θα μας βάλει στη διαδικασία να επαναξιολογήσουμε τη σχέση μας με τα χρήματα και τα αισθήματα και να ανακαλύψουμε τι είναι αυτό που μας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους και μας δίνει ικανοποίηση και χαρά.

Επίσης, θα μας δώσει την ευκαιρία να εξετάσουμε νέους τρόπους για να αυξήσουμε το εισόδημά μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες της ζωής μας. Επιπρόσθετα, ο Ταύρος σχετίζεται και με την αυτοπεποίθηση, επομένως μπορούμε να εστιαστούμε σε ανθρώπους και δραστηριότητες που μας κάνουν να νιώθουμε πιο σίγουροι γι’ αυτό που είμαστε και να απομακρυνθούμε από ό,τι και όποιον προσπαθεί να ψαλιδίσει τις αξίες και την αυτοεκτίμηση μας και δεν μας βοηθά στο να πηγαίνουμε μπροστά ή μας δίνει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας.

Εξάλλου ο Ταύρος είναι το ζώδιο της σταθερότητας και της ασφάλειας και μπορούμε να επικεντρωθούμε στην αναζήτηση ευκαιριών για να βελτιώσουμε τη ζωή μας, να νιώσουμε ότι έχουμε τον έλεγχο στα πράγματα, να κάνουμε κάποια σταθερά και ρεαλιστικά σχέδια και να θέσουμε τις βάσεις προκειμένου να έχουμε τις ανταμοιβές που ποθούμε.

Επιπλέον ο Ταύρος είναι το ζώδιο των αισθήσεων και των απολαύσεων και αυτή η Νέα Σελήνη είναι μια καλή ευκαιρία να προσφέρουμε απολαύσεις στον εαυτό μας, από το να γευτούμε ένα καλό και ποιητικό φαγητό μέχρι να επιλέξουμε δραστηριότητες που μας φέρνουν σε επαφή με τη φύση και το σώμα μας.

Διαβάστε αναλυτικά τις προβλέψεις της Άσης Μπήλιου, στο Asibiliou.gr