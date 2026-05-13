Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» από τη «δεύτερη οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον, που τον κατηγορεί για μια εφιαλτική πραγματικότητα με ναρκωτικά και βιασμούς.

Η «δεύτερη οικογένεια» του Τζάκσον ζούσε μέσα στη χλιδή και την φαινομενικά απεριόριστη στοργή ενός από τους μεγαλύτερους σταρ που έχουν περάσει από τον πλανήτη.

Τα αδέλφια Cascio, τα οποία για χρόνια υπερασπίζονταν τον Μάικλ Τζάκσον ως «δεύτερη οικογένειά» του, ισχυρίζονται πλέον ότι ο ποπ σταρ τους κακοποίησε σεξουαλικά επανειλημμένα όταν ήταν παιδιά και έχουν ασκήσει αγωγή κατά της περιουσίας του, σύμφωνα με τους «The New York Times».

Τέσσερα από τα πέντε αδέλφια είναι ενάγοντες στην αγωγή. Το πέμπτο από τα αδέλφια δήλωσε στην εφημερίδα ότι και αυτός υπέστη κακοποίηση, αλλά δεν μπορεί να συμμετάσχει στην αγωγή για νομικούς λόγους.

Η συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2010

Σε μια συνέντευξη με την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2010, τρία από τα αδέλφια Cascio – ο Eddie, ο Frank και η Marie Nicole – ρωτήθηκαν αν υπήρξαν «ποτέ οποιεσδήποτε απρεπείς συμπεριφορές» από τον Τζάκσον. Απάντησαν ομόφωνα: «Ποτέ». Πάνω από 15 χρόνια αργότερα, λένε ότι αυτό ήταν ψέμα.

«Μας έκαναν πλύση εγκεφάλου», είπε ο Eddie, που είναι σήμερα 43 ετών, προσθέτοντας ότι ο Τζάκσον έμαθε στα αδέλφια να είναι οι «στρατιώτες» του, η πρώτη γραμμή της άμυνάς του.

«Το αρρωστημένο περιβάλλον»

Τα αδέλφια Eddie, Dominic, Aldo και Marie-Nicole, σε μια συνέντευξη στο 60 Minutes Australia, περιγράφουν πώς ο Jackson εισχώρησε στη ζωή τους από την παιδική τους ηλικία.

Ο Eddie Cascio ισχυρίζεται ότι η κακοποίηση ξεκίνησε στα 11 του, κατά τη διάρκεια της περιοδείας Dangerous το 1993, και συνεχίστηκε μέχρι την ενηλικίωσή του. «Μου πήρε τον ανδρισμό μου, μου πήρε την παιδική μου ηλικία», δηλώνει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τον βίασε στα 16.

Τα αδέλφια περιγράφουν ένα αρρωστημένο περιβάλλον όπου ο Jackson τους χορηγούσε αλκοόλ και βαριά ναρκωτικά από την ηλικία των 11 ετών.

«Μας εκπαίδευε να λέμε ψέματα στους γονείς μας και στην αστυνομία»

Πέρα από τη σεξουαλική κακοποίηση, ο Τζάκσον κατηγορείται ότι «εκπαίδευε» τα παιδιά στο πώς να λένε ψέματα στους γονείς τους και στην αστυνομία.

Τους προετοίμαζε για ενδεχόμενες ανακρίσεις, κάνοντάς τους να νιώθουν συνένοχοι σε ένα μυστικό που κανείς δεν έπρεπε να μάθει.

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Τζάκσον απορρίπτουν τις καταγγελίες. Ο Μάρτι Σίνγκερ, δικηγόρος που εκπροσωπεί τη διαχείριση της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, δήλωσε στην εκπομπή 60 Minutes Australia ότι οι καταγγελίες από τα αδέλφια Cascio αποτελούν απλώς «μια προσπάθεια χρηματικού οφέλους».