Μάικλ Τζάκσον: Η αιτία θανάτου και τα «σκοτεινά» μυστικά του

Σαν σήμερα στις 25 Ιουνίου του 2009 «έφυγε» από τη ζωή ο «βασιλιάς» της ποπ, Μάικλ Τζάκσον, σε ηλικία 50 χρόνων, ο οποίος με τη μοναδική φωνή του και το ξεχωριστό ταλέντο του στο χορό, κατάφερε να κερδίσει 13 βραβεία Γκράμι, πουλώντας συνολικά 750 εκατομμύρια δίσκους!

Ο τραγουδιστής, στιχουργός, χορευτής και φιλάνθρωπος Μάικλ Τζάκσον, πέθανε από ανακοπή καρδιάς στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα, ενώ η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Μάικλ Τζο Τζάκσον (Michael Joseph Jackson) γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1958 στο Γκάρι της Ιντιάνα. Προερχόταν από φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν μεταλλωρύχος και η μητέρα του υπάλληλος σ’ ένα κατάστημα. Ο Μάικλ ήταν το έβδομο από τα εννιά παιδιά του ζεύγους.

Η μουσική καριέρα της οικογένειας ξεκίνησε με τους τέσσερις μεγαλύτερους αδελφούς του, στους οποίους σύντομα εντάχθηκε και ο Μάικλ, που τότε ήταν μόλις 6 ετών, δημιουργώντας έτσι το γκρουπ «Jackson Five».

Το 1972 ηχογράφησε τον πρώτο σόλο δίσκο του, το «Got to be there», όντας ακόμη ανήλικος. Το 1979 ηχογράφησε το «Off The Wall», με παραγωγό τον Κουίνσι Τζόουνς. Τρία χρόνια αργότερα με το άλμπουμ «Thriller», ο Τζάκσον έσπασε το ρεκόρ πωλήσεων παγκοσμίως (περισσότερα από 50 εκατομμύρια δίσκοι). Ακολούθησαν οι λιγότεροι επιτυχημένοι, αλλά εξίσου αξιόλογοι δίσκοι «Bad» (1987) και «Dangerous» (1991).

Μάικλ Τζάκσον: Τα «σκοτεινά» μυστικά και η αιτία θανάτου του «βασιλιά» της ποπ

Για τον θάνατό του 50χρονου διεθνή αστέρα της ποπ κατηγορήθηκε ο προσωπικός του γιατρός Κόνραντ Μάρεϊ. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι εκείνος χορήγησε στον τραγουδιστή προποφόλη, όπως είχε κάνει πολλές φορές πριν, και τον άφησε χωρίς επιτήρηση, με αποτέλεσμα ο Μάικλ Τζάκσον να «φύγει» από ανακοπή καρδιάς. Ο γιατρός καταδικάστηκε για ακούσια ανθρωποκτονία το 2011.

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, το ντοκιμαντέρ «Killing Michael Jackson», έφερε στο φως απίστευτες λεπτομέρειες για εκείνη τη θλιβερή ημέρα. Ο αστυνομικός του Λος Άντζελες (LAPD) Ντετέκτιβ Σκοτ Σμιθ αποκάλυψε ότι ήταν ο Τζάκσον ήταν σχεδόν τελείως φαλακρός: «Αυτό που ήταν περίεργο ήταν κρανίο του. Όποτε ήταν έξω φορούσε περούκα. Η κορυφή του κεφαλιού του ήταν γεμάτη με σημάδια και δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου μαλλιά στα πλαϊνά».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζάκσον υπέστη ένα τρομερό ατύχημα κατά τη διάρκεια διαφημιστικών γυρισμάτων το 1984, όταν σε μια σκηνή τα μαλλιά του πήραν φωτιά και υπέστη εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού. Έκτοτε υπέφερε από αλωπεκίαση και εθίστηκε στα παυσίπονα έπειτα από μια χειρουργική επέμβαση που έκανε στο τριχωτό της κεφαλής του.

Ο τραγουδιστής πέρασε χρόνια καλύπτοντας το κεφάλι του με περούκες και κομμάτια μαλλιών. Η αυτοψία που δημοσιεύθηκε αργότερα, επιβεβαίωνε ότι το σώμα του ποπ σταρ ήταν καλυμμένο με ουλές. Ο Τζάκσον είχε τραύματα διάτρησης στα χέρια του, τα οποία πιστεύεται ότι προκλήθηκαν από τα φάρμακα που έπαιρνε σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ξεπεράσει τη χρόνια αϋπνία. Είχε επίσης δύο χειρουργικές ουλές πίσω από τα αυτιά του και δύο ακόμα από τις δύο πλευρές των ρουθουνιών του. Υπήρχαν, επίσης, ουλές στη βάση του λαιμού και στα χέρια και στον καρπό.

Οι γιατροί αργότερα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πολλές από αυτές ήταν από τις διάφορες αισθητικες επεμβάσεις που είχε κάνει. Εκτός από το να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να αλλάξει την εμφάνισή του, ο Τζάκσον είχε επίσης μια σειρά από καλλυντικά τατουάζ, όπως μόνιμη ροζ μεμβράνη που είχε τοποθετηθεί γύρω από τα χείλη του.

Μάικλ Τζάκσον: Οι γάμοι και τα παιδιά

Το 1994 ο Μάικλ Τζάκσον παντρεύτηκε την κόρη του Έλβις Πρίσκλεϊ, Λίζα Μαρί, σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής του, καθώς η καριέρα του αντιμετώπιζε μεγάλη κρίση. Παρόλο που ο Τζάκσον είχε σύντομα ειδύλλια με τις ηθοποιούς Τατούμ ο Νιλ και Μπρουκ Σιλντς στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του '80 αντίστοιχα, δεν είχε ακουστεί ξανά για κάποια άλλη σχέση του τραγουδιστή. Αφού έγινε ο γάμος με τη Λίζα Μαρί, την επόμενη χρονιά ο Τζάκσον ηχογράφησε το «HIStory».

Η Πρίσλεϊ ήταν ήδη η μητέρα δύο μικρών παιδιών, ενός 5χρονου κοριτσιού και ενός 18χρονου αγοριού, όταν παντρεύτηκε τον Τζάκσον. Είχε χωρίσει, μάλιστα, με τον πατέρα τους, τον μουσικό Ντάνι Κέο, μόλις 20 ημέρες προτού γίνει ο γάμος με τον ποπ σταρ, ενώ δήλωσε: «Είμαι πολύ ερωτευμένη με τον Μάικλ, θα αφιερώσω τη ζωή μου στο να γίνω μια καλή σύζυγος. Τον καταλαβαίνω και τον υποστηρίζω. Και οι δύο ανυπομονούμε να χτίσουμε μια οικογένεια και να απολαύσουμε μαζί μια χαρούμενη και υγιή ζωή. Ελπίζουμε οι φίλοι και οι φαν μας να δείξουν κατανόηση και να σεβαστούν την προσωπική μας ζωή».

Η Πρίσλεϊ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στις αρχές του 1996, επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές» και σημειώνοντας ότι με τον σύζυγο της ήταν σε διάσταση από τον Δεκέμβριο του 1995, λίγο μετά τη νοσηλεία του Τζάκσον στο νοσοκομείο. Παρόλα αυτά, το ζευγάρι κράτησε φιλικές επαφές.

Μετά το διαζύγιό του με την Πρίσλεϊ ο Τζάκσον ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την Αυστραλή νοσοκόμα, Ντέμπι Ρόου, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Πρινς Μάικλ Τζούνιορ και την Πάρις Μάικλ Κάθριν. Το 2002 κι ενώ είχε ήδη χωρίσει με τη Ρόου, απέκτησε άλλο ένα παιδί, τον Πρινς Μάικλ Β’, από παρένθετη μητέρα.

Δείτε πώς είναι σήμερα τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον:

Δισκογραφία

Got to Be There (1972)

Ben (1972)

Music & Me (1973)

Forever, Michael (1975)

Off the Wall (1979)

Thriller (1982)

Bad (1987)

Dangerous (1991)

HIStory: Past, Present and Future, Book I (1995)

Invincible (2001)

