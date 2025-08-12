Φωτιά Χίος: Εγκλωβισμένοι σε παραλίες από την πυρκαγιά

Επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία από Facebook / Weather Compass Greece
Μεγάλη φωτιά στη Χίο- Μηνύματα 112 για εκκένωση 5 οικισμών / OPEN
Ακούστε το άρθρο

Ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση με τα πύρινα μέτωπα στη Χίο με πολίτες να καταφεύγουν σε παραλίες του νησιού και να πραγματοποιείται επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους.

Χάλανδρα Χίου: Μεγάλο το πύρινο μέτωπο - Αναφορές για καμμένα σπίτια

Ειδικότερα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά σκάφη και ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, ενώ υπάρχει συνδρομή και από ιδιωτικά σκάφη.

ΧΙΟΣ
 |
ΦΩΤΙΑ
