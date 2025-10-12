ΗΠΑ: 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες σε πυροβολισμούς

Σε πολυσύχναστο μπαρ της Νότιας Καρολίνας το αιματηρό περιστατικό

Πηγή: ΑΜΠΕ, AP PHOTO Lewis M. Levine, VIDEO AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα σε εστιατόριο νησιού της Νότιας Καρολίνας, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μποφόρτ στις ΗΠΑ

Αστυνομικοί κλήθηκαν στο Willie’s Bar and Grill στο Νησί της Αγίας Ελένης λίγο πριν από τη 1 το πρωί τοπική ώρα  και βρήκαν αρκετούς ανθρώπους να φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη. Μεταξύ των τραυματιών, τέσσερις είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφεραν οι αρχές.

Πώς 10χρονη ηρωίδα έσωσε τον αδελφό της από πνιγμό στο Τέξας

Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι διερευνά το περιστατικό, αλλά αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες πληροφορίες. Αρνήθηκε επίσης να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των νεκρών προκειμένου να ειδοποιηθούν πρώτα οι οικογένειές τους.

Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν εκεί την ώρα των πυροβολισμών, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη. «Είναι ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους», τονίζει στην ανακοίνωσή του.

Τενεσί: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών - 19 αγνοούμενοι

Το Νησί της Αγίας Ελένης είναι γνωστό ως ένα επίκεντρο πολιτισμού ανθρώπων που κατάγονται από Αφρικανούς σκλάβους, οι απόγονοι αυτοί είναι γνωστοί ως Gullah Geechee. Το Willie’s Bar and Grill όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί προβάλλεται ως εστιατόριο που σερβίρει γνήσια κουζίνα Gullah. 

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο κέντρο της Ατλάντα - Δύο νεκροί κι ένας τραυματίας

Οι πυροβολισμοί με πολλά θύματα, τους οποίους το Gun Violence Archive ορίζει ως περιστατικά όπου τέσσερις ή περισσότεροι άνθρωποι πυροβολούνται, έχουν γίνει πιο συχνοί στις Ηνωμένες Πολιτείες την τελευταία δεκαετία.

 Οι Αμερικανοί είναι σε μεγάλο βαθμό διχασμένοι σε πολιτικές παρατάξεις όσον αφορά τις πιθανές πολιτικές λύσεις αντιμετώπισης του συχνού φαινομένου. Οι Δημοκρατικοί τάσσονται υπέρ περισσότερων περιορισμών στην οπλοκατοχή και οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν τα δικαιώματα οπλοκατοχής και την αυστηρότερη επιβολή των νόμων κατά της βίαιης εγκληματικότητας.
 

