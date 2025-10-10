Τενεσί: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών - 19 αγνοούμενοι

Ερευνώνται τα αίτια του ατυχήματος

10.10.25 , 23:27
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στους 19 ανέρχονται οι αγνοούμενοι από την πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αναζητούμε 19 ανθρώπους» είπε ο Κρις Ντέιβις, ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε ένα από τα οκτώ κτίρια της εταιρείας Accurate Energetic Systems, που απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από το Νάσβιλ, την πρωτεύουσα του Τενεσί.

Ο σερίφης είπε ότι το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την έκρηξη.

