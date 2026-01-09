Πιερία: Κτηνοτρόφος αυτοκτόνησε μετά τη θανάτωση των ζώων του

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Πιερία η αυτοκτονία ενός 52χρονου κτηνοτρόφου, λίγες μόλις ημέρες μετά την υποχρεωτική θανάτωση του κοπαδιού του, εξαιτίας κρουσμάτων ευλογιάς.

Συγκλονίζει η τραγωδία στην Πιερία, όπου 57χρονος κτηνοτρόφος έβαλε τέλος στη ζωή του, λίγες μέρες μετά τη μαζική σφαγή του κοπαδιού του λόγω ευλογιάς. Το πρωί, η μητέρα του τον βρήκε νεκρό στην αποθήκη του σπιτιού τους.

Συγγενείς και φίλοι του Χρήστου περιέγραψαν στο Star τη σκληρή πραγματικότητα που βίωνε ο άνδρας: η απώλεια των ζώων, που τα φρόντιζε σαν παιδιά του, τον είχε βυθίσει σε βαθύ ψυχολογικό πόνο. «Τα προβατάκια και τα αρνάκια τα σφαγιάζανε και τα πετούσαν. Από τη μέρα που έγινε αυτό ήταν άλλος άνθρωπος, σοκαρισμένος και απαρηγόρητος», είπε ξάδερφός του.

Φίλοι του περιέγραψαν με πόνο τη δυσκολία του να διαχειριστεί τη θλίψη. «Μία προβατίνα γεννούσε και την έκοψαν μαζί με το μικρό. Αυτά είναι φοβερά πράγματα, δεν μπορούσε να το ξεπεράσει», ανέφερε ένας από αυτούς.

Πιερία: Ξύπνησε, έφαγε το πρωινό του και απαγχονίστηκε στην αποθήκη

Ο 57χρονος, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν έδειξε σημάδια επιθυμίας να βλάψει τον εαυτό του. Σήμερα το πρωί έφαγε κανονικά πρωινό με την οικογένειά του και στη συνέχεια, χωρίς να δώσει κανένα δείγμα προειδοποίησης, κατευθύνθηκε στην αποθήκη και αυτοκτόνησε.

«Κοιμόμασταν μαζί και κάθε ώρα ξυπνούσε λέγοντας ‘ωχ, ωχ’. Του έλεγα να κάνει υπομονή, αλλά είχε πάρει πολύ κατάκαρδα το γεγονός», είπε ο πατέρας του.

Ο πόνος και η στεναχώρια για τα ζώα που είχε σαν παιδιά του ήταν τόσο μεγάλος που οδήγησαν στην τραγική αυτή κατάληξη. Οι δικοί του τώρα ετοιμάζονται για το τελευταίο αντίο σε έναν άνθρωπο που αγαπούσε με όλη του την καρδιά τα ζώα και τη ζωή στο χωριό του.

Η τραγωδία αυτή δείχνει με τον πιο σκληρό τρόπο τον πόνο των κτηνοτρόφων από την απώλεια των κοπαδιών τους. Η μαζική σφαγή παραγωγικών ζώων δεν τους «χτυπά» μόνο οικονομικά, αλλά προκαλεί και σοβαρό ψυχολογικό πλήγμα σε ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη φροντίδα τους.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή στρες λόγω θανάτωσης κοπαδιών, ενώ οι κρατικές αποζημιώσεις δεν καλύπτουν πλήρως τις ζημιές.

Όπως το παράδειγμα του κ. Κώστα Θεοφίλου, κτηνοτρόφου στο Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό όταν ενημερώθηκε ότι το κοπάδι του θα θανατωθεί.