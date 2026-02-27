Κώστας Τσουρός: Η ανάρτηση που έκανε για τα γενέθλια του - Τα πόσα έκλεισε;

Δείτε μερικά από τα insta stories του Κώστα Τσουρού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κώστας Τσουρός γιόρτασε τα 44α γενέθλιά του στις 26 Φεβρουαρίου.
  • Μοιράστηκε την ευγνωμοσύνη του με τους followers του στα social media.
  • Ευχήθηκε να πραγματοποιηθούν οι μισές από τις ευχές που δέχτηκε.
  • Οι συνεργάτες του του έκαναν έκπληξη με τούρτα στο καμαρίνι μετά την εκπομπή.
  • Η τούρτα συνοδευόταν από το τραγούδι των γενεθλίων, προκαλώντας την έκπληξή του.

Ο Κώστας Τσουρός γιόρτασε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου τα 44α γενέθλιά του και το μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers του στα social media.

Κώστας Τσουρός: Η ανάρτηση που έκανε για τα γενέθλια του - Τα πόσα έκλεισε;

Στην ανάρτησή του έγραψε με διάθεση ευγνωμοσύνης και θετικής ενέργειας: «44 λοιπόν! Μετάβαση, αλλαγή… Ευγνώμων. Οι μισές από τις ευχές σας να γίνουν πραγματικότητα θα είμαι τρισευτυχισμένος! Σας ευχαριστώ πολύ όλους!». 

Κώστας Τσουρός: Η μειωμένη διάρκεια της εκπομπής του κι η ενημέρωση

Συνοδευόμενη από μια φωτογραφία, ευχαρίστησε όσους έκαναν την ημέρα του ακόμα πιο ξεχωριστή.

Η ανάρτηση του Κώστα Τσουρού

Οι συνεργάτες του στην εκπομπή To 'χουμε του ΣΚΑΪ, που χωρίς να του δείξουν πως κάτι ετοιμάζουν, φρόντισαν να του κάνουν τούρτα-έκπληξη στο καμαρίνι του λίγο μετά το τέλος της εκπομπής την Πέμπτη. 

Κώστας Τσουρός: «Έχω ξεχάσει ότι η Ναταλία Γερμανού είναι κόρη του Φρέντυ»

Κώστας Τσουρός: Η ανάρτηση που έκανε για τα γενέθλια του - Τα πόσα έκλεισε;

Εκεί που συζητούσαν όλοι μαζί η πόρτα άνοιξε και μπήκε η τούρτα με τα κεράκια αναμμένα και φυσικά το απαραίτητο τραγούδι γενεθλίων με τον Κώστα Τσουρό να μένει έκπληκτος.

