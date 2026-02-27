Κώστας Τσουρός: Η ανάρτηση που έκανε για τα γενέθλια του - Τα πόσα έκλεισε;

Δείτε μερικά από τα insta stories του Κώστα Τσουρού

Ο Κώστας Τσουρός γιόρτασε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου τα 44α γενέθλιά του και το μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers του στα social media.

Στην ανάρτησή του έγραψε με διάθεση ευγνωμοσύνης και θετικής ενέργειας: «44 λοιπόν! Μετάβαση, αλλαγή… Ευγνώμων. Οι μισές από τις ευχές σας να γίνουν πραγματικότητα θα είμαι τρισευτυχισμένος! Σας ευχαριστώ πολύ όλους!».

Συνοδευόμενη από μια φωτογραφία, ευχαρίστησε όσους έκαναν την ημέρα του ακόμα πιο ξεχωριστή.

Η ανάρτηση του Κώστα Τσουρού

Οι συνεργάτες του στην εκπομπή To 'χουμε του ΣΚΑΪ, που χωρίς να του δείξουν πως κάτι ετοιμάζουν, φρόντισαν να του κάνουν τούρτα-έκπληξη στο καμαρίνι του λίγο μετά το τέλος της εκπομπής την Πέμπτη.

Εκεί που συζητούσαν όλοι μαζί η πόρτα άνοιξε και μπήκε η τούρτα με τα κεράκια αναμμένα και φυσικά το απαραίτητο τραγούδι γενεθλίων με τον Κώστα Τσουρό να μένει έκπληκτος.