AION V: Τι κερδίζετε αν το αγοράσετε

Η GAC AION με την άφιξη της νέας χρονιάς, μπαίνει δυναμικά στην ελληνική αγορά με νέες, ευέλικτες επιλογές που ενισχύουν την πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση και απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των σύγχρονων οδηγών.Στο επίκεντρο βρίσκεται το AION V, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV με αυτονομία έως 510 km, που ξεχωρίζει για τον δυναμικό σχεδιασμό, την κορυφαία άνεση, την εντυπωσιακή ευρυχωρία και τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ηλεκτροκίνησης χωρίς συμβιβασμούς.Παράλληλα, η 8ετής εργοστασιακή εγγύηση τόσο για τα μηχανικά μέρη όσο και για τη μπαταρία υψηλής τάσης υπογραμμίζει τη δέσμευση της AION στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη μακροχρόνια σιγουριά του πελάτη.

Το AION V διατίθεται πλέον στην ελληνική αγορά με πολλαπλές επιλογές απόκτησης, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στο προφίλ και τις πραγματικές τους ανάγκες.

Με το πρόγραμμα Level Up!, το AION V κάνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη και πιο προσιτή, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προνομίων που συνδυάζει οικονομικό όφελος και ευελιξία.

Πιο συγκεκριμένα:

⦁ e-bonus 1.000 € από την Inchcape Hellas, μειώνοντας το τελικό κόστος απόκτησης για τον πελάτη.

⦁ Κάρτα φόρτισης αξίας 300 €, με την οποία ο νέος κάτοχος μπορεί να καλύψει τα πρώτα χιλιόμετρα, καθιστώντας την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης ακόμη πιο άνετη.

⦁ Προνομιακή χρηματοδότηση με σταθερό χαμηλό επιτόκιο 4,9% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75) και από 399 € / μήνα, μέσω της Inchcape Financing, που κάνει τη χρηματοδότηση του αυτοκινήτου πιο προσιτή σε σχέση με τα τυπικά επιτόκια αγοράς.

⦁ Ευέλικτο πρόγραμμα Leasing με μηνιαίο μίσθωμα από 347 € / μήνα (χωρίς ΦΠΑ) για μία ξέγνοιαστη εμπειρία οδήγησης χωρίς δεσμεύσεις.

Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η τιμή του AION V διαμορφώνεται στις 29.900€1 καθιστώντας την εμπειρία απόκτησης πιο προσιτή από ποτέ.