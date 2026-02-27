Χαλκιδική: Θρίλερ με το ακέφαλο πτώμα – Παραμένει αγνώστων στοιχείων

Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ακέφαλη σορός εντοπίστηκε στο Παλιούρι Χαλκιδικής, σε προχωρημένη σήψη, μέσα σε σακούλα.
  • Η σορός βρέθηκε από τον πρόεδρο της κοινότητας κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιορίσει το φύλο και την ταυτότητα του θύματος.
  • Οι αρχές εξετάζουν πιθανή εγκληματική ενέργεια και σύνδεση με περιπτώσεις εξαφανίσεων στην περιοχή.
  • Η σορός έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για νεκροψία και έλεγχο DNA.

Σε ένα πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον εντοπισμό ακέφαλης σορού στο Παλιούρι της Χαλκιδικής. Τα στοιχεία της παραμένουν άγνωστα και σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η ιατροδικαστική εξέταση. 

«Δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για γυναίκα, καθώς η σορός ήταν σε αρκετά προχωρημένη σήψη. Η πρώτη εικόνα φαίνεται ότι μάλλον πρόκειται για γυναίκα, χωρίς όμως κανείς να μπορεί να το πει με απόλυτη βεβαιότητα. Γι' αυτό ακριβώς θα περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση», είπε στο Mega, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κ. Δημογλίδου.

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλες ανθρώπινα μέλη

Η σορός βρέθηκε στην περιοχή Γλαρόκαβος στο Πευκοχώρι, μέσα σε σακούλα,  από τον πρόεδρο της κοινότητας, Γιώργο Τσιρκούδη, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με εργάτες για εργασίες καθαρισμού. Δίπλα υπήρχε και μια βαλίτσα με ματωμένες κουβέρτες. 

«Ήταν 17:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη, η οποία ήταν σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώου, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα. Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα, πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια», είπε στο thestival.gr.

Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής - thestival.gr

Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής - thestival.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ανθρώπινα μέλη που εντοπίστηκαν ήταν σε στάδιο προχωρημένης σήψης – μουμιοποίησης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το κεφάλι. 

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής, ωστόσο η κατάσταση της σορού ήταν τέτοια που δεν επέτρεψε να προσδιοριστεί η ηλικία, το φύλο ή η ταυτότητα του θύματος. 

Πάντως οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, που έχουν αναλάβει τις έρευνες, κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια. 

Η σορός ανήκει σε γυναίκα, αλλά δεν έχει ταυτοποιηθεί - Thestival.gr

Η σορός ανήκει σε γυναίκα, αλλά δεν έχει ταυτοποιηθεί - Thestival.gr

Η σορός έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, όπως επίσης και έλεγχος DNA για να διαπιστωθεί η ταυτότητα του θύματος.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικές αρχές αναζητούν πιθανή σύνδεση με περιπτώσεις εξαφανίσεων στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα έχουν επικοινωνήσει και με ντόπιους που πιθανόν να τους δώσουν πληροφορίες, ώστε να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση. 

«Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες στη Βόρεια Ελλάδα, όπως στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, όπου υπάρχουν δύο εξαφανίσεις. Δεν είχαν βρεθεί ποτέ οι γυναίκες αυτές. Είναι κάτι που διερευνάται. Βέβαια, είμαστε πολύ μακριά ακόμη από αυτό. Θα πρέπει να δούμε αρχικά πού ανήκει αυτό το άψυχο σώμα, σε ποια γυναίκα», είπε η κ. Δημογλίδου.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εστιάζουν στο χρονοδιάγραμμα του θανάτου και στα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό περιστατικό.

