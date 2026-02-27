Ξέσπασε η Δανάη Παππά: «Με ρωτούσαν πόσο καιρό έχω ακόμα! Κάπου... ώπα»

«Με την υγεία μου δε θα παίζετε», είπε η ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα

Οι δηλώσεις της Δανάη Παππά στους δημοσιογράφους / Βίντεο: Breakfast@star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Παππά διέψευσε δημοσιεύματα για προβλήματα υγείας και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της.
  • Ανέφερε ότι δέχθηκε πολλές ενοχλητικές ερωτήσεις για την υγεία της, τονίζοντας "κάπου... ώπα".
  • Εξέφρασε την επιθυμία να μην συζητούνται θέματα υγείας της δημόσια.
  • Μίλησε για ανθρώπους που την πλήγωσαν και αποφάσισε να τους αφήσει πίσω.
  • Αναγνώρισε ότι τα media έχουν θετική και αρνητική επίδραση στη ζωή της.

Η Δανάη Παππά, η οποία πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά Άγιος Έρωτας, εμφανίστηκε αρκετά ενοχλημένη με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι την ταλαιπωρεί κάποιο πρόβλημα υγείας, τα οποία και διέψευσε κατηγορηματικά μπροστά στις κάμερες.  

Δανάη Παππά: «Αν έρθει ένας νέος έρωτας, θα είμαι πολύ επιφυλακτική»

Η νεαρή ηθοποιός, μάλιστα, δε δίστασε να εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της πάνω σε τόσο ευαίσθητα θέματα, που αφορούν στην υγεία. Όπως δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day: «Υπήρχε μια περίοδος στην οποία με ενοχλούσαν πάρα πολύ τα σχόλια και το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να έχει άποψη για εσένα. Με ενοχλούσαν πολύ κάποια πράγματα που διάβαζα, οπότε σταμάτησα και τώρα δεν έχω ιδέα τι γίνεται», είπε η Δανάη Παππά.

Η Δανάη Παππά εμφανίστηκε αρκετά ενοχλημένη με τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι την ταλαιπωρεί κάποιο πρόβλημα υγείας, τα οποία διέψευσε κατηγορηματικά

Η Δανάη Παππά εμφανίστηκε αρκετά ενοχλημένη με τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι την ταλαιπωρεί κάποιο πρόβλημα υγείας, τα οποία διέψευσε κατηγορηματικά

Και πρόσθεσε στη συνέχεια, φανερά ενοχλημένη με ένα άρθρο που είχε κυκλοφορήσει και έκανε λόγο για την υγεία της: «Δε θέλω καθόλου να το συζητήσω αυτό για την υγεία. Μπορείτε να γράψετε ό, τι θέλετε για εμένα... Θα δεχτώ να μου φορτώσετε οποιαδήποτε σχέση, με την υγεία μου πραγματικά - το ζητάω σαν χάρη- δε θέλω να παίζει κανένας. Απλά επειδή συνέβη και με πήραν πάρα πολλά τηλέφωνα και ήταν πολύ τρομακτικό το ότι με παίρνανε τηλέφωνο να με ρωτήσουν αν ζω ή πόσο καιρό έχω ακόμα. Δηλαδή, κάπου ώπα!».

Παππά: «Το 2025 αφήνω πίσω μου τους ανθρώπους που με πλήγωσαν εσκεμμένα»

 

Πριν από λίγο διάστημα, η Δανάη Παππά αναφέρθηκε δημόσια και στους ανθρώπους οι οποίοι την πλήγωσαν και την απογοήτευσαν, αποκαλύπτοντας μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες ότι: «Αφήνω πίσω τους ανθρώπους που με πλήγωσαν εσκεμμένα. Πάντα υπάρχει κάποιος άνθρωπος στη ζωή σου που τελικά δεν είναι αυτό που περίμενες και κάπως πρέπει να μην είναι εκεί πια».

Ενώ, καταλήγοντας, μίλησε και για τα ρεπορτάζ που αναφέρονται ανά καιρούς σε εκείνη, λέγοντας ότι: «Τα media μία σε στεναχωρούν, μία σε αδικούν, μία σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Είναι η δουλειά τέτοια. Έχουν συμβεί πολλά περιστατικά τον τελευταίο καιρό, αλλά τα αφήνουμε όλα στην άκρη και πάμε παρακάτω».

