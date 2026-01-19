Δανάη Παππά: «Αν έρθει ένας νέος έρωτας, θα είμαι πολύ επιφυλακτική»

«Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σου ρουφάνε την ενέργεια», είπε

Η συνέντευξη της Δανάης Παππά στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δανάη Παππά μίλησε για τη ζωή της τα εννέα χρόνια που ασχολείται με την υποκριτική και τους τηλεοπτικούς της ρόλους που την έκαναν γνωστή και αγαπητή στο ευρύ κοινό, αλλά και το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα στη ζωή της. 

«Είμαι ευγνώμων γι' αυτά που έχουν έρθει. Είναι τρομερό το τι μπορεί να αλλάξει και το τι μπορεί να γίνει μέσα σε 9 χρόνια, 10. Είναι απίστευτο! Είναι ωραίο να το βλέπεις έτσι, να βλέπεις τα μπρος-πίσω τι συμβαίνει. Είχα άγνοια κινδύνου όταν ξεκίνησα. Δεν είχα την παραμικρή ιδέα και δεν ήξερα τι είναι αυτό που μπαίνω…αυτό που ξεκινάω. Όμως το ερωτεύτηκα, μου άρεσε πολύ. Και κάπως έτυχε και το πάλεψα και δούλεψα και είμαι εδώ», είπε καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day.

Δανάη Παππά: «Δεν καταλάβαινα τον λόγο που συμβαίνουν όλα αυτά»

Στη συνέχεια, η Σταματίνα Τσιμτσιλή τη ρώτησε σχετικά με μια δήλωσή της ότι «το 2025 αφήνω πίσω τους ανθρώπους που με πλήγωσαν εσκεμμένα». 

Η Δανάη Παππά καλεσμένη στο Happy Day

«Δεν είχα κάτι συγκεκριμένο. Είναι όμως πολλές φορές ότι συμβαίνουν πράγματα που θα μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι να τα έχουν αποφύγει. Να έχουν γίνει με έναν άλλο τρόπο και η ενέργεια πολλές φορές είναι αυτοί οι άνθρωποι που νιώθεις ότι σου ρουφάνε την ενέργεια και δεν καταλαβαίνεις. Γυρνάς στο σπίτι και λες “πω πω πως είμαι τόσο πολύ κουρασμένη”. Και είναι αυτή η ενέργεια που φεύγει από μέσα σου. Είναι αυτό. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι σκέψη πολλές φορές», εξήγησε και συμφώνησε πως όσα έγιναν γνωστά για τον χωρισμό από τον πρώην σύντροφό της θα μπορούσε απλά να έχει γίνει αλλιώς. «Τώρα έγινε όπως έγινε. Πάμε παρακάτω. Ναι, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία», συμπλήρωσε. 

Δανάη Παππά: «Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη για έναν νέο έρωτα. Θα είμαι επιφυλακτική»

Το σενάριο για έναν νέο έρωτα στη ζωή της το αντιμετωπίζει με επιφύλαξη η ηθοποιός. «Δεν ξέρω (σ.σ αν είμαι έτοιμη για έναν νέο έρωτα). Νομίζω ότι είναι τα πράγματα περίεργα. Δε θέλω κάτι αυτή τη στιγμή ή δεν το σκέφτομαι. Αν έρθει, θα είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική. Όπως είμαι με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου πια, αλλά κάπως μου αρέσει αυτό το πράγμα», εξομολογήθηκε. 

Όπως εξήγησε, προσέχει λίγο παραπάνω, «αλλά προσπαθώ πάρα πολύ έντονα να είμαι ο εαυτός μου. Οπότε, ό,τι θέλω θα το πω. Πάντα με ευγένεια και με καλό τρόπο, όχι απότομα, αλλά προσπαθώ να είμαι όσο πιο πολύ μπορώ εαυτός μου γιατί νιώθω ότι πολύ καιρό δεν ήμουν».

Τέλος, παραδέχτηκε πως έχει κάνει ψυχανάλυση και πως ήταν μια πολύ ωραία περίοδος εκείνη. «Μου αρέσει να τα σκέφτομαι τα πράγματα, μου αρέσει να σκέφτομαι να μπαίνω στα παπούτσια του άλλου, να σκέφτομαι εγώ τι θα έκανα στη θέση του ή για ποιο λόγο τα κάνει αυτά που κάνει, για ποιο λόγο φέρεται έτσι ή μου μίλησε απότομα. Αν έχει να κάνει με εμένα ή έχει να κάνει με εκείνον. Μου αρέσει πολύ να τα σκέφτομαι όλα τα πράγματα από όλες τις πλευρές όχι ότι πάντα αυτό που θα σκεφτώ είναι σωστό, αλλά κάπως είναι ωραίο να τα βλέπουμε όλα από όλες τις πλευρές», κατέληξε.

H Δανάη Παππά υποδύεται τη Χλόη Μαρκοπούλου στην τηλεοπτική σειρά του Alpha «Άγιος Έρωτας» για δεύτερη τηλεοπτική σεζόν και στο θέατρο πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις» στο θέατρο Πειραιώς. 

