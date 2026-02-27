Νίκος Μακρόπουλος: Το βίντεο που ανέβασε για την περιπέτεια της υγείας του

«Από οξεία βρογχίτιδα έγινε πνευμονία», ανέφερε ο τραγουδιστής

Δείτε το insta story του Νίκου Μακρόπουλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Μακρόπουλος ενημέρωσε τους followers του για την υγεία του μέσω Instagram.
  • Διαγνώστηκε με πνευμονία, που ξεκίνησε από οξεία βρογχίτιδα.
  • Θα παραμείνει εκτός επαγγελματικών υποχρεώσεων για λίγες ημέρες για ανάρρωση.
  • Ευχαρίστησε τους φίλους του για τις ευχές ανάρρωσης.
  • Αναμένεται να επιστρέψει στις εμφανίσεις του την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.

Νίκος Μακρόπουλος πόσταρε βιντεάκι στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προκειμένου να ενημερώσει τους followers του για την κατάσταση της υγείας του.

Με πνευμονία ο Νίκος Μακρόπουλος - Αναβλήθηκαν οι εμφανίσεις του

Ο γνωστός τραγουδιστής το βράδυ της Πέμπτης, 26 Φεβρουαρίου, ανέφερε πως όλα ξεκίνησαν από μια οξεία βρογχίτιδα, η οποία εξελίχθηκε σε πνευμονία.

Νίκος Μακρόπουλος: Το βίντεο που ανέβασε για την περιπέτεια της υγείας του

Ο Νίκος Μακρόπουλος τόνισε στην ανάρτησή του πως είναι πολύ καλύτερα, ωστόσο θα μείνει για λίγες ημέρες μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις για να αναρρώσει πλήρως.

Πρόβλημα υγείας για τον Νίκο Μακρόπουλο - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του

«Καταρχάς θα ήθελα να σας υπερευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου γιατί γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου μου στείλατε χιλιάδες ευχές για ανάρρωση. Είναι μια ίωση που με ταλαιπωρεί εδώ και καμία εβδομάδα. Από οξεία βρογχίτιδα έγινε πνευμονία και θα πρέπει να μείνω εκτός υποχρεώσεων γι’ αυτό το διήμερο. Τίποτα παραπάνω δεν είναι. Είμαι πολύ καλύτερα. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή και το Σάββατο στον Βοτανικούλη μας, όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος Σαμπάνης», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Μακρόπουλος.

Νίκος Μακρόπουλος: Το βίντεο που ανέβασε για την περιπέτεια της υγείας του

Θυμίζουμε ότι ο γνωστός τραγουδιστής τις προηγούμενες ημέρες διαγνώστηκε με πνευμονία. Όλα ξεκίνησαν από μια απλή ίωση, η οποία όμως επιδεινώθηκε λόγω των αυξημένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων και της κούρασης.

Χρειάστηκε να νοσηλευτεί για σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να λάβει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Στο στούντιο Σαμπάνης – Μακρόπουλος λίγο πριν τη μεγάλη συνεργασία

Ο Νίκος Μακρόπουλος αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στο κέντρο όπου εμφανίζεται με τον Γιώργο Σαμπάνη την ερχόμενη εβδομάδα, με πιθανή ημερομηνία επανέναρξης την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.

