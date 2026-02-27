Νίκος Μακρόπουλος: Το βίντεο που ανέβασε για την περιπέτεια της υγείας του

O Νίκος Μακρόπουλος πόσταρε βιντεάκι στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προκειμένου να ενημερώσει τους followers του για την κατάσταση της υγείας του.

Ο γνωστός τραγουδιστής το βράδυ της Πέμπτης, 26 Φεβρουαρίου, ανέφερε πως όλα ξεκίνησαν από μια οξεία βρογχίτιδα, η οποία εξελίχθηκε σε πνευμονία.

Ο Νίκος Μακρόπουλος τόνισε στην ανάρτησή του πως είναι πολύ καλύτερα, ωστόσο θα μείνει για λίγες ημέρες μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις για να αναρρώσει πλήρως.

«Καταρχάς θα ήθελα να σας υπερευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου γιατί γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου μου στείλατε χιλιάδες ευχές για ανάρρωση. Είναι μια ίωση που με ταλαιπωρεί εδώ και καμία εβδομάδα. Από οξεία βρογχίτιδα έγινε πνευμονία και θα πρέπει να μείνω εκτός υποχρεώσεων γι’ αυτό το διήμερο. Τίποτα παραπάνω δεν είναι. Είμαι πολύ καλύτερα. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή και το Σάββατο στον Βοτανικούλη μας, όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος Σαμπάνης», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Μακρόπουλος.

Θυμίζουμε ότι ο γνωστός τραγουδιστής τις προηγούμενες ημέρες διαγνώστηκε με πνευμονία. Όλα ξεκίνησαν από μια απλή ίωση, η οποία όμως επιδεινώθηκε λόγω των αυξημένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων και της κούρασης.

Χρειάστηκε να νοσηλευτεί για σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να λάβει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Ο Νίκος Μακρόπουλος αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στο κέντρο όπου εμφανίζεται με τον Γιώργο Σαμπάνη την ερχόμενη εβδομάδα, με πιθανή ημερομηνία επανέναρξης την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.