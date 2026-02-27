Τα «μυστικά» που οδήγησαν τη Λόρα στη Γερμανία αναζητούν οι αρχές

Παρουσία κοινωνικής λειτουργού η συνάντηση με τον πατέρα της

Πώς εντοπίστηκε η Λόρα στο Βερολίνο - Βίντεο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε σώα στο Βερολίνο και βρίσκεται σε δομή προστασίας ανηλίκων.
  • Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες της απομάκρυνσής της από την Ελλάδα και αν υπήρξε εκμετάλλευση.
  • Ο πατέρας της Λόρας είναι στη Γερμανία για να παρέχει πληροφορίες και πιθανώς να τη συναντήσει υπό την επίβλεψη κοινωνικής λειτουργού.
  • Η Λόρα είχε φύγει από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου, πωλώντας προσωπικά αντικείμενα για να χρηματοδοτήσει τη διαφυγή της.
  • Οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον της θα εξαρτηθούν από τις εισηγήσεις ειδικών και τη βούλησή της.

Σώα εντοπίστηκε χθες η Λόρα σε τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας στο Βερολίνο και πλέον αυτό που μένει να δούμε είναι ποιο θα είναι το μέλλον της 16χρονης και αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Προς το παρόν βρίσκεται σε δομή προστασίας ανηλίκων, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα, ώστε να καταλήξουν σε κάποια απόφαση. 

Σε τυχαίο έλεγχο εντοπίστηκε η Λόρα - Γιατί οι Γερμανοί την πήγαν σε δομή

Γερμανικές αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως καταλυτικό ρόλο για το μέλλον του κοριτσιού είναι όσα θα συμβούν από εδώ και πέρα. Αστυνομικοί την εντόπισαν σε τυχαίο έλεγχο, ενώ περπατούσε μόνη της σε δρόμο του Βερολίνου. 

Λόρα βρέθηκε στο Βερολίνο 1

Εξετάστηκε από γιατρούς και διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ καλά στην υγεία της και μεταφέρθηκε σε ειδική δομή φιλοξενίας ανηλίκων, όπου της παρέχεται φροντίδα και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. 

Λίγες μέρες νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 9 Φεβρουαρίου είχε εντοπιστεί το στίγμα του κινητού της στο Βερολίνο και οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί εκεί. Το κορίτσι δεν έχει κάποιον συγγενή στην πόλη και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ποιος τη φιλοξενούσε και της παρείχε βοήθεια όλον αυτόν τον καιρό. 

Εξαφάνιση Λόρα: Εντοπίστηκε σήμα από το κινητό της στο Βερολίνο

Οι γονείς της Λόρας ενημερώθηκαν για τον εντοπισμό της. Ο πατέρας της εδώ και τρεις εβδομάδες βρίσκεται στη Γερμανία, ώστε να παράσχει στις αρχές πληροφορίες για την κόρη του. Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί αν θα συναντηθεί με την κόρη του, αν όμως γίνει αυτό, θα γίνει παρουσία κοινωνικής λειτουργού που θα παρακολουθεί την εξέλιξη της συνάντησης αυτής. 

Λόρα βρέθηκε στο Βερολίνο 2

Ήδη η Λόρα έχει μιλήσει με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και θα συνεχίσει και τις επόμενες μέρες, ώστε οι ειδικοί να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες πήρε την απόφαση να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον. Οι συζητήσεις που θα γίνουν θα έχουν βασική προτεραιότητα την προστασία του κοριτσιού με απόλυτο σεβασμό στη βούλησή της. 

Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα: Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας

Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν τι οδήγησε την 16χρονη να φύγει από το σπίτι της, αν υπήρξαν πρόσωπα που τη διευκόλυναν ή την επηρέασαν και αν υπήρξε οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης ή κακοποίησης. Σε αυτό που θα δώσουν ιδιαίτερη σημασία είναι στα όσα πει η ίδια η Λόρα. 

Λόρα βρέθηκε στο Βερολίνο 3

Έτσι, λοιπόν, δεν έχει αποφασιστεί και αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα ή αν θα παραμείνει στη Γερμανία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό που διαρρέουν οι γερμανικές αρχές είναι πως οι τελικέ αποφάσεις θα βασιστούν στις εισηγήσεις των ειδικών και στη δική της επιθυμία. 

Εξαφάνιση Λόρα: Γιατί δεν έχει καταχωρηθεί στη γερμανική λίστα αγνοούμενων

Εξαφάνιση Λόρα: Το χρονικό

Η Λόρα έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο της Πάτρας το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, με το πρόσχημα ότι θα πήγαινε στο σχολείο της. Με ταξί έφτασε στην Αθήνα και μέσα σε λίγες ώρες κατάφερε να βγάλει αεροπορικό εισιτήριο και να πετάξει για αρχικά για Φρανκφούρτη και από εκεί να πάει στο Βερολίνο. 

Εξαφάνιση Λόρα: Πώς το email της «ξεκλείδωσε» αναζητήσεις στο διαδίκτυο

Πριν από αυτό, είχε φροντίσει να πουλήσει το κινητό της τηλέφωνο και πολλά προσωπικά της αντικείμενα, ώστε να εξασφαλίσει κάποια χρήματα για τη διαφυγή της. 

Λόρα βρέθηκε στο Βερολίνο 4

Κάμερες ασφαλείας την είχαν καταγράψει να αγοράζει το αεροπορικό της εισιτήριο σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια. Λίγες μέρες αργότερα η αεροπορική εταιρεία Lufthansa επιβεβαίωσε ότι η Λόρα είχε ταξιδέψει μόνη της για Φρανκφούρτη. 

Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία ο πατέρας της – Φόβοι για την τύχη της

Όπως έγινε γνωστό στο Αμβούργο διαμένει ο ετεροθαλής αδελφός της, με τον οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση και σύμφωνα με τον ίδιο δεν ήρθε σε καμία επικοινωνία μαζί του για να τη βοηθήσει. 

Λόρα βρέθηκε στο Βερολίνο 5

Οι αρχές εκτιμούν πως κάποιος την καθοδηγούσε για να εκτελέσει το σχέδιο διαφυγής της και σίγουρα κάποιος τη βοηθούσε στη Γερμανία, καθώς τα χρήματα που είχε μαζέψει δεν ήταν αρκετά για να της εξασφαλίσουν τη διαβίωσή της τόσο καιρό μακριά από το σπίτι της. 

Eξαφάνιση Λόρας: «Στο check in έδειξε χαρτί με την υπογραφή της μαμάς της»

Στις 9 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε το στίγμα της στο Βερολίνο και τελικά χθες οι γερμανικές αρχές την εντόπισαν σώα και αβλαβή. 

Οι γονείς της, που τόσο καιρό αγωνιούσαν για την τύχη της, πλέον είναι καθησυχασμένοι και πλέον μένει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις για να δούμε πού τελικά θα μείνει η Λόρα και ποιο θα είναι το μέλλον της. 

