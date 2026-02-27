Τα «μυστικά» που οδήγησαν τη Λόρα στη Γερμανία αναζητούν οι αρχές

Σώα εντοπίστηκε χθες η Λόρα σε τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας στο Βερολίνο και πλέον αυτό που μένει να δούμε είναι ποιο θα είναι το μέλλον της 16χρονης και αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Προς το παρόν βρίσκεται σε δομή προστασίας ανηλίκων, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα, ώστε να καταλήξουν σε κάποια απόφαση.

Γερμανικές αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως καταλυτικό ρόλο για το μέλλον του κοριτσιού είναι όσα θα συμβούν από εδώ και πέρα. Αστυνομικοί την εντόπισαν σε τυχαίο έλεγχο, ενώ περπατούσε μόνη της σε δρόμο του Βερολίνου.

Εξετάστηκε από γιατρούς και διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ καλά στην υγεία της και μεταφέρθηκε σε ειδική δομή φιλοξενίας ανηλίκων, όπου της παρέχεται φροντίδα και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Λίγες μέρες νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 9 Φεβρουαρίου είχε εντοπιστεί το στίγμα του κινητού της στο Βερολίνο και οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί εκεί. Το κορίτσι δεν έχει κάποιον συγγενή στην πόλη και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ποιος τη φιλοξενούσε και της παρείχε βοήθεια όλον αυτόν τον καιρό.

Οι γονείς της Λόρας ενημερώθηκαν για τον εντοπισμό της. Ο πατέρας της εδώ και τρεις εβδομάδες βρίσκεται στη Γερμανία, ώστε να παράσχει στις αρχές πληροφορίες για την κόρη του. Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί αν θα συναντηθεί με την κόρη του, αν όμως γίνει αυτό, θα γίνει παρουσία κοινωνικής λειτουργού που θα παρακολουθεί την εξέλιξη της συνάντησης αυτής.

Ήδη η Λόρα έχει μιλήσει με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και θα συνεχίσει και τις επόμενες μέρες, ώστε οι ειδικοί να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες πήρε την απόφαση να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον. Οι συζητήσεις που θα γίνουν θα έχουν βασική προτεραιότητα την προστασία του κοριτσιού με απόλυτο σεβασμό στη βούλησή της.

Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν τι οδήγησε την 16χρονη να φύγει από το σπίτι της, αν υπήρξαν πρόσωπα που τη διευκόλυναν ή την επηρέασαν και αν υπήρξε οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης ή κακοποίησης. Σε αυτό που θα δώσουν ιδιαίτερη σημασία είναι στα όσα πει η ίδια η Λόρα.

Έτσι, λοιπόν, δεν έχει αποφασιστεί και αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα ή αν θα παραμείνει στη Γερμανία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό που διαρρέουν οι γερμανικές αρχές είναι πως οι τελικέ αποφάσεις θα βασιστούν στις εισηγήσεις των ειδικών και στη δική της επιθυμία.

Εξαφάνιση Λόρα: Το χρονικό

Η Λόρα έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο της Πάτρας το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, με το πρόσχημα ότι θα πήγαινε στο σχολείο της. Με ταξί έφτασε στην Αθήνα και μέσα σε λίγες ώρες κατάφερε να βγάλει αεροπορικό εισιτήριο και να πετάξει για αρχικά για Φρανκφούρτη και από εκεί να πάει στο Βερολίνο.

Πριν από αυτό, είχε φροντίσει να πουλήσει το κινητό της τηλέφωνο και πολλά προσωπικά της αντικείμενα, ώστε να εξασφαλίσει κάποια χρήματα για τη διαφυγή της.

Κάμερες ασφαλείας την είχαν καταγράψει να αγοράζει το αεροπορικό της εισιτήριο σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια. Λίγες μέρες αργότερα η αεροπορική εταιρεία Lufthansa επιβεβαίωσε ότι η Λόρα είχε ταξιδέψει μόνη της για Φρανκφούρτη.

Όπως έγινε γνωστό στο Αμβούργο διαμένει ο ετεροθαλής αδελφός της, με τον οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση και σύμφωνα με τον ίδιο δεν ήρθε σε καμία επικοινωνία μαζί του για να τη βοηθήσει.

Οι αρχές εκτιμούν πως κάποιος την καθοδηγούσε για να εκτελέσει το σχέδιο διαφυγής της και σίγουρα κάποιος τη βοηθούσε στη Γερμανία, καθώς τα χρήματα που είχε μαζέψει δεν ήταν αρκετά για να της εξασφαλίσουν τη διαβίωσή της τόσο καιρό μακριά από το σπίτι της.

Στις 9 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε το στίγμα της στο Βερολίνο και τελικά χθες οι γερμανικές αρχές την εντόπισαν σώα και αβλαβή.

Οι γονείς της, που τόσο καιρό αγωνιούσαν για την τύχη της, πλέον είναι καθησυχασμένοι και πλέον μένει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις για να δούμε πού τελικά θα μείνει η Λόρα και ποιο θα είναι το μέλλον της.