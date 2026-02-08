Εξαφάνιση Λόρα: Γιατί δεν έχει καταχωρηθεί στη γερμανική λίστα αγνοούμενων

Εξελίξεις υπάρχουν στο θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα. Το κορίτσι που ψάχνει όλη η Ελλάδα εδώ και έναν μήνα, και αποδεδειγμένα έχει πετάξει για Φρανκφούρτη, δεν έχει καταχωρηθεί στη λίστα αγνοουμένων της Γερμανίας, γεγονός που προκαλεί μεγάλα ερωτήματα. Το ρεπορτάζ είναι της Άννας Σταματιάδου.

Η Λόρα θεωρείται αγνοούμενη για εμάς στην Ελλάδα. Την αναζητά η γερμανική οργάνωση «Αγνοούμενα Παιδιά». Έχει ενημερωθεί η αστυνομία του Αμβούργου από τις ελληνικές αρχές, υπάρχουν εκτενή ρεπορτάζ στον γερμανικό Τύπο για τη Λόρα. Όμως η 16χρονη δεν είναι στη γερμανική βάση αγνοουμένων, δεν έχει καταχωρηθεί. Τι σημαίνει αυτό; Ότι επίσημα οι Γερμανοί δεν την ψάχνουν; Αυτό αναφέρει η Deutsche Welle.

Αυτό συμβαίνει γιατί μπορεί οι Γερμανοί να ξέρουν πού βρίσκεται, αν είναι στη Φρανκφούρτη ή αν έχει φύγει σε άλλη πόλη. Μην ξεχνάμε πως η μικρή είχε χρησιμοποιήσει κρυπτογραφημένο e-mail, με στοιχεία μιας Ουκρανής ηθοποιού, για να βγάλει εισιτήριο. Ίσως το παιδί δεν επιχείρησε να επικοινωνήσει με κάποιον στη Γερμανία με ανάλογο τρόπο και αυτό να έχει γνωστοποιηθεί στις γερμανικές αρχές. Άλλωστε από τα μέσα Ιανουαρίου είχαν ενημερωθεί οι αστυνομικοί του Αμβούργου από Έλληνες συναδέλφους για την υπόθεση. Και όλα αυτά ενώ ο πατέρας της Λόρα έφυγε την Παρασκευή εκτάκτως για Γερμανία.