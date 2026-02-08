«JALLA»: Το τραγούδι της Κύπρου για τη Eurovision 2026 με την Antigoni!

Κυκλοφόρησε μαζί με το video clip του - Δείτε το

Ατύχημα για την Μαρέβα Μητσοτάκη - Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Αυτό είναι το «JALLA», το τραγούδι της Κύπρου για τη Eurovision 2026 με την Antigoni
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου παρουσίασε τη συμμετοχή της Κύπρου στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 12, 14 και 16 Μαΐου 2026 στη Βιέννη της Αυστρίας, μετά τη νίκη του JJ με το τραγούδι «Wasted Love».

Το τραγούδι «JALLA», που ερμηνεύει η Antigoni, παρουσιάστηκε απόψε τηλεοπτικά μέσα από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΡΙΚ, σηματοδοτώντας την έναρξη της επίσημης πορείας της Κύπρου προς τον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Το τραγούδι της Κύπρου για τη Eurovision 2026

Το επίσημο βίντεο κλιπ αποτυπώνει την καλλιτεχνική ταυτότητα της συμμετοχής, συνδυάζοντας σύγχρονη αισθητική, έντονο ρυθμό και εικόνες που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα και την ενέργεια του τραγουδιού.

Τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, μέσα από εικόνες που συνδυάζουν το φυσικό τοπίο με τη σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά της δημιουργικής ομάδας.

Παράλληλα με την τηλεοπτική του μετάδοση, το βίντεο κλιπ είναι διαθέσιμο και διαδικτυακά, δίνοντας στο κοινό στην Κύπρο και το εξωτερικό τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει και να το μοιραστεί μέσα από τις επίσημες ψηφιακές πλατφόρμες. Το τραγούδι «JALLA» κυκλοφορεί από τη Minos EMI Universal.

Η Antigoni, με το τραγούδι «JALLA», θα εμφανιστεί στο δεύτερο μισό του δεύτερου ημιτελικού του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου 2026.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ANTIGONI
 |
ANTIGONI BUXTON
 |
ΚΥΠΡΟΣ
 |
EUROVISION
 |
EUROVISION 2026
 |
ΡΙΚ
