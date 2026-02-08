Η «διπλή ζωή» του Έλληνα κατασκόπου: Πώς έστελνε πληροφορίες στους Κινέζους

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 54χρονος σμήναρχος είναι βαρύτατες και πλέον η ποινή του θα κριθεί ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα την προσεχή Τρίτη. Το Star φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές από τη ζωή του Έλληνα αξιωματικού και τις επαφές που φέρεται να είχε με τους Κινέζους Πράκτορες.

Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς ο αξιωματικός ξεγελούσε τον περίγυρό του

Από τη μια οικογενειάρχης, έμενε στα νότια προάστια της Αθήνας με τη σύζυγο του και το ανήλικο παιδί τους. Με κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές ευαισθησίες, δεν περνούσε από το μυαλό κανενός τι μπορεί να έκανε παράλληλα. Επικοινωνιακός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με υπερβολική προβολή της επαγγελματικής του κατάρτισης κάτι που δε συνηθίζεται για ένστολο. Από την άλλη, δρούσε ως κατάσκοπος για λογαριασμό των Κινέζων, φρόντιζε μεθοδικά να «θολώνει» τα νερά για να στέλνει τακτικά άκρως απόρρητες πληροφορίες στον σύνδεσμό του στο Πεκίνο.

Σε κανέναν δεν κίνησε τις υποψίες το περίεργο ταξίδι του καριερίστα αξιωματικού στην Κίνα με το πρόσχημα ότι σκόπευε να μάθει τη γλώσσα. Οι αρχές εκτιμούν ότι στο Πεκίνο είχε μία από τις επαφές του με τον Κινέζο πράκτορα που προμήθευσε τον Έλληνα Αξιωματικό με κινητό που είχε ειδικές εφαρμογές παρακολούθησης.

Υπόθεση κατασκοπείας: Το κινητό «σκιά» που σκάναρε κάθε απόρρητη πληροφορία

Το κινητό «σκιά» μπορούσε να φωτογραφίσει τα απόρρητα στον υπολογιστή και να τα μετατρέψει σε QR Code, το οποίο στη συνέχεια έστελνε στην Κίνα.

«Στέλνοντας ουσιαστικά έναν τέτοιο κώδικα QR Code έχουμε κρύψει την φωτογραφία μέσα σε αυτό και κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει ότι στέλνουμε πολύ εύκολα μία φωτογραφία ή ένα κείμενο. Ένας πολύ εύκολος τρόπος να κωδικοποιήσουμε και να κρύψουμε κάποια πράγματα», εξηγεί ο Χρήστος Ξενάκης, καθηγητής κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες αποφάσισε να κατασκοπεύει την πατρίδα του για χάρη μίας άλλης χώρας με το αζημίωτο. Φέρεται ότι πληρωνόταν με μηνιαία και τριμηνιαία εμβάσματα. Το ύψος των χρημάτων που έπαιρνε ήταν ανάλογα με τη διαβάθμιση των απόρρητων εγγράφων, και σύμφωνα με πληροφορίες ανέρχονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ. Πληρωνόταν σε Γιουάν και τα «ξέπλενε» μέσω κρυπτονομισμάτων.

Υπόθεση κατασκοπείας: Ψάχνουν και για «συνεργάτες»

Επί ενάμισι χρόνο η δράση του περνούσε κάτω από τα ραντάρ. Ο σμήναρχος, ωστόσο, είχε πάρει ήδη τα πρώτα μαθήματα κατασκοπείας. Φέρεται να είχε συναντήσει τον Κινέζο συνεργάτη του στην Αθήνα. Η συνάντηση αυτή σύμφωνα με πληροφορίες έγινε το 2025. Ο Κινέζος πράκτορας ταξίδευε σε ευρωπαϊκή χώρα για ένα συνέδριο και έκανε ενδιάμεση στάση στην Αθήνα για λίγες ώρες, όπου οι δύο άνδρες είχαν μια σύντομη συνάντηση.

Οι Αρχές έχουν ήδη κάνει «φύλλο και φτερό» τον υπολογιστή και κάθε ψηφιακό αρχείο του κατασκόπου, προκειμένου να γίνει στη συνέχεια εκτίμηση της ζημιάς που έχει προκαλέσει στα εθνικά συμφέροντα.

Υπόθεση κατασκοπείας: Γυναίκα ο άνθρωπος «σκιά» πίσω από τον Σμήναρχο

Ο Αλέξανδρος Γύγος στο ρεπορτάζ για τη «στρατολόγο» του κατασκόπου / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (8/2/2026)

Οι αποκαλύψεις για την υπόθεση κατασκοπείας από τον Έλληνα Αξιωματικό δεν έχουν τέλος. Ποιος είναι, όμως, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τη στρατολόγηση του;

Οι Αρχές αναζητούν τον στρατολόγο του κατασκόπου. Δε θεωρούν ότι είναι ο Κινέζος χειριστής, με τον οποίον έκανε το ραντεβού τόσο στο Πεκίνο, όσο και στην Αθήνα. Εκτιμούν ότι πάνω από αυτόν, στην κορυφή της πυραμίδας το πρόσωπο «κλειδί» στη στρατολόγησή του είναι γυναίκα. Μάλιστα φαίνεται να ήταν παρούσα και στη συνάντηση, που έγινε το 2025 στην Αθήνα, μεταξύ του σμηνάρχου και του Κινέζου συνδέσμου του. Αυτή η γυναίκα, εργάζεται για τις μυστικές υπηρεσίες και όχι τις Ένοπλες Δυνάμεις της Κίνας.

Για το προφίλ του στρατολόγου σκανάρονται πρόσωπα που μπορεί να έχουν σχέση με τις μυστικές υπηρεσίες της Κίνας και είναι υπεράνω υποψίας. Όμως οι έρευνες έχουν στραφεί και στο δίκτυο αποστράτων, που έχουν δραστηριοποίηση και σχέσεις στην Κίνα μετά την αποστρατεία τους και μπορεί να διευκόλυναν την επαφή.

Δύο έμπειρα στελέχη της ΕΥΠ, ο ένας από το τμήμα αντικατασκοπείας και ο δεύτερος με άριστες γνώσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων και της τεχνολογίας, είναι οι άνθρωποι που προσπαθούν να καταλάβουν τη μεθοδολογία του.