Έκρηξη Μιχαλακοπούλου: Αυτός είναι ο βομβιστής του νυχτερινού κέντρου

Θρασύτατο χτύπημα βομβιστών έγινε χθες βράδυ στα Ιλίσια. Ένας άγνωστος τοποθέτησε βόμβα σε νυχτερινό κέντρο που ήταν κλειστό και εξαφανίστηκε. Προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών.

Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο βομβιστής της Μιχαλακοπούλου

Αυτός είναι ο βομβιστής που σήκωσε στο πόδι όλη την οδό Μιχαλακοπούλου χθες (7/10) βράδυ. Περπατά με σταθερό βήμα, κρατώντας στα χέρια του έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αδιαφορώντας για τις κάμερες που τον καταγράφουν σε ένα κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας.

Ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου στα Ιλίσια περιγράφει στο STAR πώς έμαθε - ενώ ήταν στο σπίτι του - ότι το κατάστημά του έγινε στόχος βομβιστών:

«Δέκα η ώρα με παίρνουν τηλέφωνο από το ξενοδοχείο δίπλα και μου λένε: “Σου έχουν βάλει βόμβα στην πόρτα του μαγαζιού”. Έρχομαι εδώ δέκα και πέντε, γιατί μένω κοντά, και βλέπω αστυνομία — ερευνούσαν για βόμβες».

Τα χαρακτηριστικά του δράστη - Τα έχουν οι αστυνομικοί

Περίπου 35 ετών

Λεπτός

Φορά κουκούλα και μάσκα

Σκούρα ρούχα

Άσπρα παπούτσια

«Φαίνεται ένας που φοράει μάσκα και κουκούλα και αφήνει μια χαρτοσακούλα ακριβώς στην πόρτα, τρία λεπτά πριν τις δέκα, και δέκα η ώρα έγινε η έκρηξη. Έφυγε κατευθείαν — με τα πόδια», λέει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Δίπλα ακριβώς στο νυχτερινό κέντρο - που ήταν κλειστό και θα άνοιγε τις επόμενες μέρες - βρίσκονταν εστιατόριο και πολυκατοικίες.

Βρέθηκαν υπολείμματα του μηχανισμού - Ψάχνουν το δρομολόγιο διαφυγής

Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην πόρτα του καταστήματος αλλά και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο που βρισκόταν μπροστά.

Ο μηχανισμός ήταν μικρής ισχύος και τα στελέχη του ΤΕΕΜ βρήκαν μόνο υπολείμματα της εκρηκτικής ύλης. Από νωρίς το πρωί, πάντως, οι αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών γυρίζουν στενό-στενό για να βρουν κάποια κάμερα που θα έχει καταγράψει καθαρά το πρόσωπο του βομβιστή, αλλά κυρίως με τι τρόπο διέφυγε από το σημείο.

Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης δηλώνει ότι η αστυνομία τον ρώτησε εάν είχε κάποια προηγούμενα ή διαφορές με πρόσωπα — εκείνος απαντάει αρνητικά.

Όλο το υλικό από τις κάμερες και τα υπολείμματα του μηχανισμού θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση.