Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στη Μιχαλακοπούλου

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έκρηξη σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο, στην οδό Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια, το βράδυ της Τρίτης 7/10. Πρόκειται για γνωστή ντισκοτέκ. 

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της αστυνομίας αλλά και άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που έχουν αποκλείσει την περιοχή. 

Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στο Πανεπιστήμιο Πάτρας

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς αφού το μαγαζί δεν λειτουργούσε απόψε. Ωστόσο αυτοκίνητα που ήταν στο σημείο, υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη. 

Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από μηχανισμό. 

