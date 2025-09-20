Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στο Πανεπιστήμιο Πάτρας

Προκλήθηκαν ζημιές σε πόρτα στο τμήμα Γεωλογίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.09.25 , 11:27 Μεγάλα προβλήματα από κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια της Ευρώπης
20.09.25 , 11:22 Αισιόδοξη η Ελένη Χατζίδου μετά τη θεραπεία: «Όλα πήγαν καλά!»
20.09.25 , 11:18 Φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Θεσσαλονίκη
20.09.25 , 10:47 Κρίση στην κτηνοτροφία: Στα ύψη οι τιμές των γαλακτοκομικών
20.09.25 , 10:47 Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση: Φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή
20.09.25 , 10:26 Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στο Πανεπιστήμιο Πάτρας
20.09.25 , 10:26 10 τροφές που καταπολεμούν τον καρκίνο: Ποιες συνιστά ειδικός του Χάρβαρντ
20.09.25 , 10:08 Aμπέλ Φερέιρα θέλει ο Παναθηναϊκός για προπονητή!
20.09.25 , 09:46 Έρχονται σαρωτικοί έλεγχοι για τη φοροδιαφυγή
20.09.25 , 09:04 Το πεντάθυρο MINI Cooper S σε έκδοση John Cooper Works
20.09.25 , 09:03 Σοφία Λόρεν: O φλογερός έρωτας με Έλληνα σφουγγαρά
20.09.25 , 08:59 Η ομάδα του GNTM στο σπίτι της Ζενεβιέβ για να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα
20.09.25 , 08:51 Συναγερμός NATO και στην Πολωνία από παραβίαση ρωσικών μαχητικών
20.09.25 , 08:51 Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μενίδι
20.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 20 Σεπτεμβρίου
Άση Μπήλιου: Η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/9 φέρνει καρμικές αλλαγές!
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Μπριζίτ Μακρόν: Πώς ξεκίνησαν οι φήμες ότι είναι άνδρας
Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση: Φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή
Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε κακή ψυχολογία - Πέθανε ο πολυαγαπημένος σκύλος του
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Αναστασία Γιάμαλη: Ο σύντροφος, η κοινή ιδεολογία και το πλύσιμο των πιάτων
GNTM 6: Τα «έχασαν» οι κριτές με το σώμα της Σοφίας
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Best.gr, φωτογραφία αρχείου Πανεπιστήμιο Πατρών (upatras.gr)
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή  στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, όπου  άγνωστοι πυροδότησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο κτίριο του Τμήματος Γεωλογίας.

Πάτρα: «Πήγε για βόλτα με τον φίλο του και του έσπασαν το σαγόνι»

Σύμφωνα με πληροφορίες του best.gr  ο μηχανισμός αποτελούνταν από φιάλη βουτανίου και εύφλεκτο υλικό, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη που προκάλεσε φθορές στην πόρτα της τουαλέτας του Τμήματος.

Πάτρα: Αστυνομικός χαστούκισε συνάδελφό του κατά τη διάρκεια επεισοδίων

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ειδική ομάδα της Ασφάλειας που διεξάγει έρευνες για την ταυτότητα των δραστών και τα πιθανά κίνητρα πίσω από την ενέργεια.

Πάτρα: Αποφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί που κατηγορήθηκαν για εμπρησμό

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top