Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στο Πανεπιστήμιο Πάτρας

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, όπου άγνωστοι πυροδότησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο κτίριο του Τμήματος Γεωλογίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του best.gr ο μηχανισμός αποτελούνταν από φιάλη βουτανίου και εύφλεκτο υλικό, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη που προκάλεσε φθορές στην πόρτα της τουαλέτας του Τμήματος.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ειδική ομάδα της Ασφάλειας που διεξάγει έρευνες για την ταυτότητα των δραστών και τα πιθανά κίνητρα πίσω από την ενέργεια.
