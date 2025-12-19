Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο

Ένας νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τα ξημερώματα τη ζωή του στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν έπεσε στο πίσω μέρος ενός τρόλεϊ. Ο ήχος της σύγκρουσης ήταν τόσο δυνατός που σήκωσε στο πόδι τους ενοίκους των γύρω πολυκατοικιών.

«Έγινε πάρα πολύ δυνατό χτύπημα και πεταχτήκαμε στα μπαλκόνια. Το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό που έμοιαζε με δύο αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους», λέει κάτοικος της περιοχής.

Οι κάτοικοι στη λεωφόρο Δεκελείας, γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, είδαν τρόλεϊ να ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου, καθώς από πίσω του είχε πέσει μία μοτοσικλέτα, όπως καταγράφηκε και από κάμερα ασφαλείας κοντινού καταστήματος.

Μόνο στο Star: Φωτογραφίες από τη μοιραία μοτοσικλέτα

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, μόλις 27 ετών, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Star, είχε χάσει τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να πέσει στο δρόμο και να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο της σύγκρουσης έφτασε περιπολικό της Τροχαίας, με τους αστυνομικούς να διαπιστώνουν ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας φορούσε κράνος. Λίγο αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον νεαρό σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ο οδηγός του τρόλεϊ συνελήφθη και αργότερα, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.

Ο 27χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.