Nεκρή Ελληνοαμερικανίδα σε δυστύχημα - Kατηγορούμενος ο σύζυγός της

Μια οικογενειακή βόλτα με golf cart στη Φλόριντα κατέληξε σε τραγωδία για τον 64χρονο Άντζελο Θεοδοσίου, πρώην ιδιοκτήτη γνωστού εστιατορίου στο Queens και τη σύζυγό του, Κριστίνα. Το ζευγάρι κινούνταν το βράδυ της 30ής Νοεμβρίου στη Νocatee, δημοφιλή παραθαλάσσια κοινότητα, όταν συνέβη το μοιραίο.

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, λίγο πριν τις 10:45 μ.μ. η 58χρονη Κριστίνα Θεοδοσίου έπεσε από το golf cart και χτύπησε σοβαρά το κεφάλι της στο οδόστρωμα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά της την επόμενη ημέρα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ανέφεραν ότι τα μάτια του Άντζελο Θεοδοσίου ήταν κατακόκκινα και δακρυσμένα, ενώ ένιωσαν έντονη οσμή αλκοόλ από κοντινή απόσταση. Ο ίδιος, σε κατάσταση σοκ, αρνήθηκε να υποβληθεί τόσο σε έλεγχο νηφαλιότητας πεδίου, όσο και σε αλκοτέστ.

Ο Άντζελο και η Κριστίνα Θεοδοσίου / Φωτογραφία Dignity Memorial

Την επόμενη ημέρα φέρεται να ρωτούσε επανειλημμένα τους αστυνομικούς τι είχε συμβεί και γιατί είχε συλληφθεί.

Ο δικηγόρος του, L. Lee Lockett, δήλωσε ότι ο πελάτης του είναι «συντετριμμένος» και επιμένει πως δεν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του δυστυχήματος. «Είναι βαθιά θλιμμένος, όσο δεν πάει περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Dignity Memorial

Ο Άντζελο Θεοδοσίου αντιμετωπίζει κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άρνηση υποβολής σε αστυνομικούς ελέγχους. Μετά την πληρωμή εγγύησης, αφέθηκε ελεύθερος μία ημέρα μετά τη σύλληψή του.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι στο νέο πράσινο μονοπάτι που άνοιξε πρόσφατα έχει αυξηθεί η κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ολοένα και περισσότερα επικίνδυνα περιστατικά μεταξύ golf carts και ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Dignity Memorial

Ο Θεοδοσίου είχε στο παρελθόν το εστιατόριο Jackson House στο Jackson Heights του Queens, το οποίο λειτουργούσε μαζί με τον αδελφό του από τη δεκαετία του ’90. Όπως είχε δηλώσει τότε, στόχος τους ήταν να αντιμετωπίζουν κάθε πελάτη ως «οικογένεια».

Η υπόθεση ερευνάται ακόμα, την ώρα που η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον απρόσμενο χαμό της 58χρονης Κριστίνας.