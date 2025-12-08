Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Κλιμακωτά τα πρόστιμα - Τα ποσά

Εκπνέει ο χρόνος για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, με «τσουχτερά» πρόστιμα να περιμένουν όσους δεν τα πληρώσουν στην ώρα τους.

Το κόστος των τελών κυκλοφορίας μπορεί να αυξηθεί σημαντικά για όσους δεν τα εξοφλήσουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αμέσως μετά τη λήξη της εμπρόθεσμης πληρωμής ενεργοποιούνται προσαυξήσεις που εφαρμόζονται σταδιακά:

προσαύξηση 25% για πληρωμή έως το τέλος Ιανουαρίου 2026

50% έως το τέλος Φεβρουαρίου

100% από την 1η Μαρτίου και μετά

Αυτό σημαίνει ότι τέλη ύψους 100 ευρώ μπορούν να διπλασιαστούν, ενώ το ελάχιστο πρόστιμο παραμένει στα 30 ευρώ.

Τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 έχουν ήδη αναρτηθεί στο myCAR της ΑΑΔΕ και η προθεσμία κανονικής εξόφλησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πώς θα τα πληρώσετε

Η ΑΑΔΕ επιτρέπει την πληρωμή τόσο με χρήση κωδικών TAXISnet όσο και χωρίς αυτούς.

Πληρωμή χωρίς TAXISnet:

Μετάβαση στο myAADE.

Επιλογή: Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.

Συμπλήρωση ΑΦΜ, αριθμού κυκλοφορίας και έτους.

Εκτύπωση του ειδοποιητηρίου και ολοκλήρωση της πληρωμής.

Πληρωμή με TAXISnet:

Η πλατφόρμα δίνει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες των οχημάτων του χρήστη, δυνατότητα λήψης ειδοποιητηρίων, βεβαιώσεων μη οφειλής, δήλωσης ψηφιακής ακινησίας και πληρωμής τελών ανά μήνα για οχήματα σε προσωρινή ακινησία.

Υπάρχει επίσης επιλογή εξαγωγής των κωδικών πληρωμής σε αρχείο Excel.

Mobile banking & QR Code:

Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει QR code που επιτρέπει άμεση πληρωμή μέσω εφαρμογών mobile banking, χωρίς να χρειάζεται χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων. Οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών μπορούν να εξοφλήσουν τα τέλη και σε έως 12 άτοκες δόσεις.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει τονίσει ότι δε θα υπάρξει καμία παράταση στις προθεσμίες. Όσοι δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους μέσα στο 2026 μπορούν να δηλώσουν ψηφιακή ακινησία έως τις 31 Δεκεμβρίου ώστε να μην επιβαρυνθούν με τέλη.