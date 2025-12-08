Cash or Trash: Ο Rikki πρωταγωνιστεί σε μια δημοπρασία που τα έχει όλα!

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Αντώνης είναι υδραυλικός και για εκείνον η δουλειά είναι χαρά και διασκέδαση, αφού δεν περνά λεπτό χωρίς να τραγουδάει! Με την ίδια θετική και χαλαρή διάθεση έρχεται και στο Cash or Trash, με ένα ξεχωριστό αντικείμενο, που «μιλάει» από μόνο του. Στο δωμάτιο των αγοραστών το αντικείμενο εντυπωσιάζει, αφού είναι από τα πιο ωραία της κατηγορίας του, που έχουν βρεθεί, μέχρι σήμερα, στο βάθρο της δημοπρασίας.

Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται για δεύτερη φορά τον Κωνσταντίνο στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Μετά τη συμμετοχή του ως υποψήφιος για την εκπροσώπηση της χώρας μας στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αλλά και έπειτα από την εμφάνισή του στην εκπομπή, ο κόσμος τον χαιρετά με την πρώτη ευκαιρία σαν να τον γνωρίζουν χρόνια, κάτι που του δίνει πραγματικά μεγάλη χαρά. Ο Ρίκι, όπως τον αποκαλεί το ευρύ κοινό, κερδίζει τους αγοραστές με την προσωπικότητά του, αλλά και με την εντυπωσιακή εμφάνιση του αντικειμένου του! Αυτή η δημοπρασία αποδεικνύει ότι το Cash Or Trash τα έχει όλα!

Αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων και ιδιοκτήτρια καταστήματος, η Άννα σχεδίαζε από καιρό να έρθει στο Cash Or Trash, φέρνοντας ένα αντικείμενο από τη συλλογή της. Μια εμβληματική φιγούρα κάνει την εμφάνισή της στο δωμάτιο των αγοραστών, προκαλώντας θαυμασμό και έκπληξη! Μια δυνατή διαπραγμάτευση ακολουθεί, ανάμεσα σε δύο εξίσου αποφασισμένες διεκδικήτριες!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο

εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

