Cash or Trash: Ο Rikki πρωταγωνιστεί σε μια δημοπρασία που τα έχει όλα!

Δείτε το νέο επεισόδιο σήμερα Δευτέρα στις 17:20 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.12.25 , 15:21 Έκλεισαν τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων - Αγρότες μπήκαν στην πίστα
08.12.25 , 15:07 Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Αγκαλιά στα μπουζούκια
08.12.25 , 15:06 Βορίζια: «Δε Θα Ζητήσω Από Τα Παιδιά Μου Εκδίκηση», Λέει Η Χήρα Καργάκη
08.12.25 , 14:58 Ογκολόγος έδινε ματζούνια σε ασθενείς με καρκίνο
08.12.25 , 14:55 Ψυχικό: Καταπέλτης η Εισαγγελέας - «Είναι ανθρωποκτονία κατά παραγγελία»
08.12.25 , 14:20 GNTM: Αποκαλύφθηκε το φλερτ Ειρήνης - Edouardo - Το παράπονο του Ανέστη
08.12.25 , 14:03 Ζάκυνθος: Το ένστικτο της μητέρας του δίχρονου Λίο βγήκε αληθινό
08.12.25 , 13:47 Cash or Trash: Ο Rikki πρωταγωνιστεί σε μια δημοπρασία που τα έχει όλα!
08.12.25 , 13:21 Πέτρος Φιλιππίδης: Αυτή είναι η αιτία που πήρε φωτιά το διαμέρισμά του
08.12.25 , 13:13 Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου - Η ανακοίνωση της εταιρείας της
08.12.25 , 13:12 Taste Atlas: Η ελληνική κουζίνα έχασε την πρωτιά - Ποια βρέθηκε στην κορυφή
08.12.25 , 13:03 GNTM Ελένη: Υπήρξε ποτέ φλερτ με τον Ανέστη; Η αφοπλιστική της απάντηση
08.12.25 , 12:57 Νικόλας Χαλκιαδάκης: Η ηλικία, η σχέση με Ισπανίδα και οι γονείς του
08.12.25 , 12:45 Ροβανιέμι τον χειμώνα: Βόρειο Σέλας, Άγιος Βασίλης και top δραστηριότητες
08.12.25 , 12:36 Ξάνθη: Παρέσυρε άνδρα, έφυγε, ξανατράκαρε και σκοτώθηκε ο αδελφός του
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου - Η ανακοίνωση της εταιρείας της
Πέτρος Φιλιππίδης: Αυτή είναι η αιτία που πήρε φωτιά το διαμέρισμά του
Λύτρας-Πολυζωγοπούλου: Τέλος στη διαμάχη για τα περιουσιακά - Τι αποφάσισαν
Ζάκυνθος: Το ένστικτο της μητέρας του δίχρονου Λίο βγήκε αληθινό
«Τόσο ηλίθιοι είστε!»: Η «έκρηξη» του Λιάγκα για τα σχόλια για το μαγιό του
Ερωτευμένη η Νατάσα Θεοδωρίδου: Αυτός είναι ο νέος της σύντροφος!
Ψυχικό: Καταπέλτης η Εισαγγελέας - «Είναι ανθρωποκτονία κατά παραγγελία»
Ρωσία: Μητέρα έβαλε τον γιο της σε σακούλα και «ρούφηξε» τον αέρα
Χάρτης με τα 54 μπλόκα των αγροτών: Θα κλείσουν και παρακαμπτήριους δρόμους
Ο χειμωνιάτικος χυμός που κάνει «θαύματα» σε καρδιά και μεταβολισμό!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Cash or Trash: Ο Rikki πρωταγωνιστεί σε μια δημοπρασία που τα έχει όλα!

Ο Αντώνης είναι υδραυλικός και για εκείνον η δουλειά είναι χαρά και διασκέδαση, αφού δεν περνά λεπτό χωρίς να τραγουδάει! Με την ίδια θετική και χαλαρή διάθεση έρχεται και στο Cash or Trash, με ένα ξεχωριστό αντικείμενο, που «μιλάει» από μόνο του. Στο δωμάτιο των αγοραστών το αντικείμενο εντυπωσιάζει, αφού είναι από τα πιο ωραία της κατηγορίας του, που έχουν βρεθεί, μέχρι σήμερα, στο βάθρο της δημοπρασίας.

Cash or Trash: Ο Rikki πρωταγωνιστεί σε μια δημοπρασία που τα έχει όλα!

Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται για δεύτερη φορά τον Κωνσταντίνο στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Μετά τη συμμετοχή του ως υποψήφιος για την εκπροσώπηση της χώρας μας στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αλλά και έπειτα από την εμφάνισή του στην εκπομπή, ο κόσμος τον χαιρετά με την πρώτη ευκαιρία σαν να τον γνωρίζουν χρόνια, κάτι που του δίνει πραγματικά μεγάλη χαρά. Ο Ρίκι, όπως τον αποκαλεί το ευρύ κοινό, κερδίζει τους αγοραστές με την προσωπικότητά του, αλλά και με την εντυπωσιακή εμφάνιση του αντικειμένου του! Αυτή η δημοπρασία αποδεικνύει ότι το Cash Or Trash τα έχει όλα!

Cash or Trash: Ο Rikki πρωταγωνιστεί σε μια δημοπρασία που τα έχει όλα!

Αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων και ιδιοκτήτρια καταστήματος, η Άννα σχεδίαζε από καιρό να έρθει στο Cash Or Trash, φέρνοντας ένα αντικείμενο από τη συλλογή της. Μια εμβληματική φιγούρα κάνει την εμφάνισή της στο δωμάτιο των αγοραστών, προκαλώντας θαυμασμό και έκπληξη! Μια δυνατή διαπραγμάτευση ακολουθεί, ανάμεσα σε δύο εξίσου αποφασισμένες διεκδικήτριες!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Cash or Trash: Ο Rikki πρωταγωνιστεί σε μια δημοπρασία που τα έχει όλα!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο

εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
CASH OR TRASH TRAILER
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top