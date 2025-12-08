Ζάκυνθος: Το ένστικτο της μητέρας του δίχρονου Λίο βγήκε αληθινό

Συντετριμμένη είναι η μητέρα του 2χρονου Λίο, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο, μετά από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο που φιλοξενούσε η οικογένειά τους.

Μιλώντας για πρώτη φορά μετά την τραγωδία στη Daily Mail, η Ρόμπι μίλησε για τον γιο της «το πιο γλυκό αγόρι που μπορείτε να φαναστείτε», όπως είπε.

Όλα έγιναν σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, με τη μητέρα να υποστηρίζει πως οι κυνηγοί που βρίσκονταν στην περιοχή γύρω από το σπίτι τους ευθύνονται που τρόμαξε το πίτμπουλ κι όρμησε στο παιδί τους.

«Ο Λίο ήταν το όνειρο κάθε μητέρας, ήταν το πιο γλυκό παιδί που μπορείτε να φανταστείτε. Λέγαμε ότι ακόμη και οι άνθρωποι που δεν συμπαθούσαν τα παιδιά, λάτρευαν τον Λίο, γιατί ήταν τόσο αξιαγάπητος, ήταν ξεχωριστός. Ήταν ένα όμορφο αγοράκι που δεν σταματούσε να χαμογελάει. Ήταν χαρά μας να είμαστε μαζί του και μας έδωσε απίστευτη ευτυχία», είπε.

Όπως εξήγησε το αγοράκι αγαπούσε πολύ τα ζώα που είχαν στην ιδιοκτησία τους, γάτες, σκύλους, άλογα, πάπιες και κότες. Μάλιστα σημείωσε πως το πίτμπουλ δεν είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα τους δύο μήνες που τον είχαν μαζί τους.

Ο σκύλος ήταν δεμένος στον κήπο με μια αλυσίδα δέκα μέτρων σε σημείο που βλέπει προς το δάσος.

«Υπήρχε κυνήγι εκείνη την ώρα. Ακούγονταν πυροβολισμοί και οι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό τρόμαξε τον σκύλο και τον έκανε να επιτεθεί», είπε η μητέρα του παιδιού.

«Ο σκύλος δεν είχε δημιουργήσει ποτέ κανένα θέμα από τότε που τον αποκτήσαμε. Άφηνε τον Λέον να τον χαϊδεύει και να τον φιλάει. Ο Λέον έπαιζε μαζί του συνέχεια. Κάτι απλά τον άλλαξε, και στα 30 δευτερόλεπτα που μπήκαμε μέσα για να τακτοποιήσουμε τα ψώνια, ο Λέον πήγε να τον δει και τότε τελείωσαν όλα», πρόσθεσε.

Ξεκαθάρισε μάλιστα πως αν είχε καταλάβει πως το σκυλί ήταν επικίνδυνο δε θα άφηνε ποτέ το παιδί της μαζί του.

«Αν γνώριζα ότι υπήρχε οποιοσδήποτε κίνδυνος, δε θα άφηνα ποτέ τον Λίο να παίξει με το πίτμπουλ... Πριν από λίγες εβδομάδες ήταν τα δεύτερα γενέθλιά του. Όταν γεννήθηκε ήμαστε τόσο ευτυχισμένοι, αλλά πάντα είχα μια ενοχλητική αμφιβολία ότι δε θα ήταν μαζί μου για πολύ, και τώρα συνέβη. Σήμαινε τόσα πολλά για εμάς και τώρα δε θα ξαναδούμε ποτέ το χαμογελαστό του πρόσωπο ούτε θα ακούσουμε ξανά το γέλιο του».

Ζάκυνθος: «Λένε ότι φταίμε εμείς, αυτοί αγαπούσαν το παιδί μου περισσότερο από μένα;»

Από την πλευρά του ο πατέρας του Λίο, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», δεν έκρυψε την αγανάκτησή του για όσα έχει ακούσει από το Σάββατο για τις ευθύνες που έχει ο ίδιος και η σύζυγός του για τον θάνατο του παιδιού τους.

«Θέλω να αφήσουν ήσυχο το παιδί μου, εκεί που έχει πάει, να αφήσουν ήσυχους εμάς. Έχουν πει ο καθένας ό,τι γουστάρει, ο καθένας γράφει ό,τι γουστάρει, ο καθένας λέει αυτό που θέλει. Λένε ότι φταίμε εμείς που αφήσαμε το παιδί με τον σκύλο. Το αγαπούσαν εκείνοι περισσότερο το παιδί μας από εμάς;», είπε και κατέληξε:

«Εγώ πήρα το σκυλί για να το σώσω, ήταν φοβισμένο και μου σκότωσε το παιδί».