Ζάκυνθος: Το ένστικτο της μητέρας του δίχρονου Λίο βγήκε αληθινό

Στους κυνηγούς που τρόμαξαν το πιτ μπουλ ρίχνει την ευθύνη η μητέρα

Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Συντετριμμένη είναι η μητέρα του 2χρονου Λίο, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο, μετά από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο που φιλοξενούσε η οικογένειά τους. 

Ζάκυνθος: «Το μάζεψα γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε το παιδί»

Μιλώντας για πρώτη φορά μετά την τραγωδία στη Daily Mail, η Ρόμπι μίλησε για τον γιο της «το πιο γλυκό αγόρι που μπορείτε να φαναστείτε», όπως είπε. 

Ο 2χρονος Λίο που σκοτώθηκε από σκύλο στη Ζάκυνθο 1

Όλα έγιναν σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, με τη μητέρα να υποστηρίζει πως οι κυνηγοί που βρίσκονταν στην περιοχή γύρω από το σπίτι τους ευθύνονται που τρόμαξε το πίτμπουλ κι όρμησε στο παιδί τους. 

Ζάκυνθος: Αυτός είναι ο 2χρονος Λίο που τον κατασπάραξε το πίτμπουλ

«Ο Λίο ήταν το όνειρο κάθε μητέρας, ήταν το πιο γλυκό παιδί που μπορείτε να φανταστείτε. Λέγαμε ότι ακόμη και οι άνθρωποι που δεν συμπαθούσαν τα παιδιά, λάτρευαν τον Λίο, γιατί ήταν τόσο αξιαγάπητος, ήταν ξεχωριστός. Ήταν ένα όμορφο αγοράκι που δεν σταματούσε να χαμογελάει. Ήταν χαρά μας να είμαστε μαζί του και μας έδωσε απίστευτη ευτυχία», είπε.

Όπως εξήγησε το αγοράκι αγαπούσε πολύ τα ζώα που είχαν στην ιδιοκτησία τους, γάτες, σκύλους, άλογα, πάπιες και κότες. Μάλιστα σημείωσε πως το πίτμπουλ δεν είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα τους δύο μήνες που τον είχαν μαζί τους. 

Ζάκυνθος: «Μου χαμογέλασε κι έκλεισε τα μάτια»

Ο σκύλος ήταν δεμένος στον κήπο με μια αλυσίδα δέκα μέτρων σε σημείο που βλέπει προς το δάσος. 

Ο 2χρονος που σκοτώθηκε από σκύλο στη Ζάκυνθο με τους γονείς του

«Υπήρχε κυνήγι εκείνη την ώρα. Ακούγονταν πυροβολισμοί και οι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό τρόμαξε τον σκύλο και τον έκανε να επιτεθεί», είπε η μητέρα του παιδιού.

«Ο σκύλος δεν είχε δημιουργήσει ποτέ κανένα θέμα από τότε που τον αποκτήσαμε. Άφηνε τον Λέον να τον χαϊδεύει και να τον φιλάει. Ο Λέον έπαιζε μαζί του συνέχεια. Κάτι απλά τον άλλαξε, και στα 30 δευτερόλεπτα που μπήκαμε μέσα για να τακτοποιήσουμε τα ψώνια, ο Λέον πήγε να τον δει και τότε τελείωσαν όλα», πρόσθεσε.

Ζάκυνθος: Αδέσποτο σκυλί που μάζεψαν στο σπίτι τους σκότωσε το αγοράκι

Ξεκαθάρισε μάλιστα πως αν είχε καταλάβει πως το σκυλί ήταν επικίνδυνο δε θα άφηνε ποτέ το παιδί της μαζί του. 

Ο 2χρονος Λίο που σκοτώθηκε από σκύλο στη Ζάκυνθο 2

«Αν γνώριζα ότι υπήρχε οποιοσδήποτε κίνδυνος, δε θα άφηνα ποτέ τον Λίο να παίξει με το πίτμπουλ... Πριν από λίγες εβδομάδες ήταν τα δεύτερα γενέθλιά του. Όταν γεννήθηκε ήμαστε τόσο ευτυχισμένοι, αλλά πάντα είχα μια ενοχλητική αμφιβολία ότι δε θα ήταν μαζί μου για πολύ, και τώρα συνέβη. Σήμαινε τόσα πολλά για εμάς και τώρα δε θα ξαναδούμε ποτέ το χαμογελαστό του πρόσωπο ούτε θα ακούσουμε ξανά το γέλιο του».

Ζάκυνθος: «Λένε ότι φταίμε εμείς, αυτοί αγαπούσαν το παιδί μου περισσότερο από μένα;»

Από την πλευρά του ο πατέρας του Λίο, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», δεν έκρυψε την αγανάκτησή του για όσα έχει ακούσει από το Σάββατο για τις ευθύνες που έχει ο ίδιος και η σύζυγός του για τον θάνατο του παιδιού τους. 

Ο 2χρονος που σκοτώθηκε από σκύλο στη Ζάκυνθο με τον πατέρα του

Ζάκυνθος: Νεκρό 2χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου της οικογένειας

«Θέλω να αφήσουν ήσυχο το παιδί μου, εκεί που έχει πάει, να αφήσουν ήσυχους εμάς. Έχουν πει ο καθένας ό,τι γουστάρει, ο καθένας γράφει ό,τι γουστάρει, ο καθένας λέει αυτό που θέλει. Λένε ότι φταίμε εμείς που αφήσαμε το παιδί με τον σκύλο. Το αγαπούσαν εκείνοι περισσότερο το παιδί μας από εμάς;», είπε και κατέληξε:

«Εγώ πήρα το σκυλί για να το σώσω, ήταν φοβισμένο και μου σκότωσε το παιδί».

