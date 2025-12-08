Έκλεισαν τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων - Αγρότες μπήκαν στην πίστα

Προηγήθηκε ένταση με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης

Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 08.12.25, 13:04
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (8/1/2025)
Ένταση μεταξύ αγροτών κι αστυνομίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έγινε ρίψη χημικών και κρότου λάμψης στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό. 

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι αγρότες έχουν κλείσει τα αεροδρόμια των Χανίων αλλά και του Ηρακλείου. Οι αγρότες στο «Νίκος Καζαντζάκης» έχουν μπει μέσα στην πίστα, ενώ στο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» έχουν αποκλειστεί οι δρόμοι που οδηγούν στο αεροδρόμιο.

Ειδικότερα, έντονη κινητοποίηση αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου για την κρίσιμη κατάσταση στον πρωτογενή τομέα. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν περίπου στις 11 το πρωί, με συγκεντρώσεις σε Ηράκλειο και Χανιά.

Χάρτης με τα 54 μπλόκα των αγροτών: Θα κλείσουν και παρακαμπτήριους δρόμους

Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας είχε αποφασιστεί το κλείσιμο των αεροδρομίων, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν περιμετρικά των αερολιμένων. Οι αγρότες έφτασαν στο αεροδρόμιο λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, αλλά οι αρχές τους απέτρεψαν να συνεχίσουν.

Κινητοποίηση στο Ηράκλειο

Η κατάσταση οξύνθηκε όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να παρακάμψουν τον αστυνομικό κλοιό. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν χημικά και κρότου λάμψης, ενώ από πλευράς των αγροτών εκτοξεύθηκαν πέτρες. Η ένταση κράτησε αρκετά λεπτά, προκαλώντας αναστάτωση στον χώρο και στους διερχόμενους πολίτες.

«Η κατάσταση είναι τραγική. Έχουν μηδενίσει το παραγωγικό κλάδο. Αν χρειαστεί να κάτσουμε στους δρόμους μέχρι την Πρωτοχρονιά, θα κάτσουμε. Την τελευταία κουβέντα θα την πει ο κόσμος. Ο αγώνας είναι δίκαιος», τόνισε ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης. Στο Ηράκλειο δίνουν επίσης το παρών αγροτοκτηνοτρόφοι από Λασίθι, καθώς και από το Ρέθυμνο.

Μπλόκο Νίκαιας: Κλείνουν και τους παράδρομους οι αγρότες στη Λάρισα

Εκτός από το Ηράκλειο, και στα Χανιά αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν συγκεντρωθεί στον κόμβο της Σούδας, ενώ θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία έως το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και αποκλεισμός του σύμφωνα με την απόφασή τους.

Διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Τα πέντε μπλόκα και οι παρακάμψεις

Μπλόκα και στα Χανιά

Συγκεντρωμένοι αγρότες στα Χανιά / zarpanews.gr 

Αγρότες απέκλεισαν με τρακτέρ το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα

Έκλεισαν τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων - Αγρότες μπήκαν στην πίστα

Ομάδα αγροτών στην Καρδίτσα προσπάθησε  να πλησιάσει το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ωστόσο δύο αστυνομικές κλούβες τους απέτρεψαν, εμποδίζοντας την προσέγγισή τους. Στο σημείο έχει παρατάχθηκε κομβόι με τουλάχιστον 25 τρακτέρ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Οι παραγωγοί ζητούν να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο και απαιτούν την απομάκρυνση των δυνάμεων ασφαλείας.

Η αστυνομία, ωστόσο, εμμένει στο μπλοκάρισμα, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι θα φέρουν περισσότερα τρακτέρ και θα παραμείνουν όσο χρειαστεί για να ολοκληρώσουν τη διαμαρτυρία τους.

Πού υπάρχουν αγροτικά μπλόκα στην Ελλάδα 

Πηγή: Facebook / Jo Di (@jodigraphics15)

 

